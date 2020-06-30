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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinin ‘sanat’ projeleriyle kentin cazibesi artacak

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan 'Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı' projeleri hayata geçiriliyor.

İpekyolu Belediyesinin ‘sanat’ projeleriyle kentin cazibesi artacak

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı’ projeleri hayata geçiriliyor.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 2020 yılında devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Aslan, İpekyolu Belediyesi olarak yapacakları hizmetleri anlattı. Belediyenin prestij projelerinden olup, 2020 yılında tamamlanacak olan ‘sanat parkı, sanat galerisi ve sanat sokağı’ projelerinin kente ayrı bir hava katacağını dile getiren Aslan, sanatsal figürlerin, temaların ön planda olduğu bu projenin ışıklandırma, peyzaj, sokak iyileştirme, kaldırım ve altyapı çalışmalarını içinde barındıracağını söyledi.

“Yönetişim pratiğini uyguladık”
Projeyi hayata geçirmeden önce Sanat Sokağı ile parkında birçok kez inceleme yaptıklarını ve gerekli birimlerle istişare ettiklerini belirten Aslan, “Proje yapmak için proje yapmadık. En alttaki birimden en üste kadar bütün arkadaşlarımıza fikirlerini sordum. Mimarlarımızı, mühendislerimizi, plan proje çalışanlarımızı bu sürece dahil ettim. Kamuoyunda aktör diyebileceğimiz bazı insanların da fikirlerini sorduk. Yani modern anlamda ‘yönetişim’ denilen pratiği uygulamaya çalıştık. Bunun sonucunda şehrin en büyük ihtiyaçları neler, buna göre projeler yapabilir miyiz? Bunu tartıştık ve projelerimizi hayata geçirmeye başlıyoruz. Bu projelerden biri olan daha öncede sosyal medyadan çeşitli kanallarla duyurduğumuz ‘Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı’ projesini ortaya koyduk” dedi.

“Bu proje kentleşme çabası ile yaptığımız projelerden biri”
Van’ın sanat eserleri bakımından yeterli bir şehir olmadığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü ifade eden Kaymakam Aslan, “Bu proje ile 3’üncü dünya ülkesi görünümünden ziyade, biraz daha kent algısını oluşturabilmek için, kentleşme çabası ile yaptığımız projelerden biri. Burası büyükşehir ama sanat galerisi yok. Yani sanat galerisi yapmaktaki tek amacımız, sadece güzel sanatlara yönelik yapılabilecek faaliyetlere değil, bir gazetecimiz program yapabilecek, bir şairimiz, edebiyatçımız, yazarımız bir gece yapabilecek” ifadelerini kullandı.
Projenin hayata geçirilmesinden sonra oluşturulacak zabıta noktaları ile buranın destekleneceğini belirten Aslan, “Emniyet ve zabıta ekipleri Sanat Sokağı ve çevresinde hem kaldırım işgali hem de seyyarla mücadeleyi bu çalışmalardan sonra çok daha etkin bir şekilde yürütecek. Orada 7 gün 24 saat bizim arkadaşlarımız olacak” diye konuştu.

“Bu proje esnafa olumlu yansıyacak”
Cumhuriyet Caddesi’nden Sanat Sokağı’na araç girişlerinin kapatılacağı bilgisini de veren Aslan, şöyle konuştu:
“PTT Caddesi ile Yüzbaşıoğlu Sokak’ta benim gördüğüm inanılmaz bir trafik sıkışıklığı var. Esnafımızla kaç kez görüştük ve şöyle bir karar aldık. PTT Caddesi’ni tek yön yapacağız. Tek bir aracın geçeceği cepler olacak. Oradaki dükkanlara yük indirme, bindirmeler böylelikle daha düzenli yapılacak. Yüzbaşıoğlu’nda da tek yön mü, çift yön mü olacağını esnafa soruyoruz. UKOME’den bu kararları alacağız. Sanat Sokağı zaten tamamen trafiğe kapalı olacak. Cumhuriyet Caddesi’nden Sanat Sokağı’na 6 giriş var. Buraları tamamen kapatacağız. Buralarda acil durumlar için itfaiye ve ambulansların geçeceği tek bir giriş olabilir. Yine ‘taraftar’ ve ‘fistan’ sokaklarında da bir takım düzenlemeler yapacağız. Benim amacım burada bir büyükşehir, bir kent havası oluşturabilmek. Buradaki esnaf arkadaşlar için de bu projenin çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu hareketlilik sayesinde 12 personel çalıştıran esnaf arkadaşlarımız inanıyorum ki bu sayıyı 34’e çıkaracak. Fazladan bir kişi bile ekmek yerse bu proje amacına ulaşmıştır diyebiliriz.”
Projenin çok amaçlı bir yön taşıdığını vurgulayan Aslan, “Bu projeyi iki etapta çalıştık. Sanat üzerine çalıştığımız kısımlar oldu. Burada bizim sanatsal figürlerimiz, temalarımız ön planda olacak. Daha sonra ikinci etapta çalıştığımız kısımda PTT Caddesi, Yüzbaşıoğlu ve Cumhuriyet 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sokaklar var. Buralarda ışıklandırma, peyzaj, sokak iyileştirme ile kaldırım ve altyapı çalışmaları yapacağız. Cumhuriyet Caddesi’nden giriş yaptığımız zaman sanatsal figürleri yoğun olarak kullanmak istedik. Parkın tam karşısında sanat galerisi bizi karşılayacak. Sanat galerisi büyük bir görselliğe sahip olup, parkın duvarlarında ünlü şair ve yazarlardan sözler ve şiirler olacak. Orta bölümde insanların dinlenebileceği, kitap okuyabileceği, çocukların rahat hareket edebileceği alanlar bulunacak. Ortada ise küçük havuzlar ile müzik dinletisinin yapılacağı alanlar bizi bekliyor olacak. Sanat Sokağı’nda ise Van’ı temsil ettiğini düşündüğümüz, hareket etmeyen bir fayton ile önünde bir at heykeli bulunacak. Bu nostaljik temanın yanında isteyenler fotoğraf çektirebilecek. Çevredeki dükkanların cephe giydirmeleri tek tip yapılacak. Burada dükkanların, iş yerlerinin, binaların cephe giydirmelerini ise mülk sahipleri yapacak” dedi.
Program, daha sonra sorucevap şeklinde sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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