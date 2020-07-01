Van Gölü’nde batan tekneyi arama çalışmalarına ara verildi

Göçmenleri taşırken Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da sabah kente gelerek yerinde incelediği arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. Çalışmalara katılan tekne ve botlar kıyıya çekilirken, havanın düzelmesiyle yeniden arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

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