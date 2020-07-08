Van Gölü'nde 11 gün önce batan teknenin yeri tespit edildi

<br>Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde 11 gün önce taşıdığı yaklaşık 60 kaçak göçmenle birlikte battığı belirtilen teknenin yeri tespit edildi. 106,5 metre derinlikte olduğu saptanan tekne ve cenazelerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.<br>Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.<br>106,5 DERİNDE<br>Bugün yapılan arama çalışmalarında ise batan teknenin yeri tespit edildi. Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlandığı belirtildi. Teknenin Çarpanak Adası açıklarında, 106,5 metre derinlikte olduğu ifade edildi.<br>Van Gölü'nde 11 gündür havadan, karadan, göl yüzeyinden ve su altından sürdürülen arama tarama çalışmalarını Jandarma Asayiş Bot timlerinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 6 kişilik Sualtı Arama timi katılırken, Deniz Kuvvetleri'nden gelen ekip de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla geminin yerini tespit etmek için çalışma yürütüyordu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-07-08 15:34:52<br>

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