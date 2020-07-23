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Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı?

DHA

Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı?


Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde 4 gün önce, tartıştığı eşi Mehmet Nuri Karagülle (35) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Filiz Karagülle'nin (30) ağabeyi Abdulkadir Alağız, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Filiz'in ve çocuklarının günlerce aç susuz bırakıldığını, olay günü Filiz'in kaçtığını ancak Mehmet Nuri Karagülle'nin çocuğuna zarar vereceğini gördüğünde geri döndüğünü anlatan Alağız, her zaman kardeşinin yanında olacağını söyledi. Alağız, "Ben kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Halen tehditler devam ediyor. Bu kadın 12 yıllık evli ne yapmış? Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir" dedi. 
Olay, 20 Temmuz günü akşam saatlerinde, Van'ın merkez Tuşba ilçesinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam eve gelen Mehmet Nuri Karagülle, 3 çocuğunun annesi Filiz Karagülle ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Mehmet Nuri Karagülle, çocuklarının gözü önünde bıçakla eşi Filiz Karagülle'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı. Filiz Karagülle kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Nuri Karagülle bir süre bekleyip, polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söyleyip, ağır yaralı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Filiz Karagülle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
FİLİZ, HASTANEDE GERÇEĞİ ANLATTI
Filiz Karagülle, hastaneye gelen polis ekiplerine verdiği ifadede eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini bıçakladığını anlattı. Bunun üzerine Mehmet Nuri Karagülle polis ekiplerince gözaltına alındı. 
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nuri Karagülle, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
'KADIN CİNAYETLERİNİN DURDURULMASI GEREK'
Filiz Karagülle'nin ağabeyi Abdulkadir Alağız, olayı duyar duymaz Tekirdağ'dan Van'a geldi. Kardeşinin hastanede tedavisini takip eden, Alağız, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin her geçen gün artığını ve bu olayları gerçekleştiren insanların sokakta gezmemesi gerektiğini belirterek, "Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Bu kadın cinayetlerini durdurmak lazım. Bu benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının başına gelir. Bunlar için bir an önce devletten yardım talep ediyoruz" dedi.
'KAÇARKEN YAKALAYIP BIÇAKLIYOR, HAYVAN HAYVANA BUNU YAPMAZ'
Alağız, Filiz Karagülle'nin eşi tarafından gördüğü şiddeti ise şöyle anlattı: 
"Benim kardeşimi vuran kocasıdır. Kocayı da annesi ve babası azmettirmiş. Onun küçük çocuğu bağırıyor, çağırıyor dışarıya kaçıyor. Çocuğunu yakalamaya çalışıyor, yakalayamıyor ve çocuk gidip ambulansı çağırıyor. Ambulansı bile çağırmıyorlar. Ölsün diye yerde bırakıyorlar. Kanlar içinde yerde bırakıyorlar. Bu kız size ne yapmış ki bu şekilde yapıyorsunuz? Sen bu kıza neden acı çektirdin. Bileğini kesiyorsun, boğazını kesiyorsun, karnını kesiyorsun, bacağını kesiyorsun niye? çocuklarının gözünün önünde. Kadın kaçıyor kaçarken kapının önünde yakalıyor ve bıçaklamaya çalışıyor. Bacaklarını, bileklerini, boğazını kesiyor. Hayvan bile hayvana bunu yapmaz. Şu an kardeşimin durumu ile ilgili net bir şey yok. Birkaç gün daha beklemede kalacağız çünkü iç kanama riski var." 
'GÜNLERCE AÇ SUSUZ KALMIŞLAR, BU KADIN NE YAPMIŞ?'
Mehmet Nuri Karagülle ve ailesinin, Filiz ile çocuklarına bakmadıklarını, Filiz ve çocuklarının günlerdir aç susuz uyuduğunu anlatan Abdulkadir Alağız, her daim kardeşinin yanında olacağını belirterek, "Kardeşinin ve yeğenlerinin günlerce aç susuz uyuduğunu anlatan Alağız şöyle konuştu: Bu çocuklar günlerce aç uyuyorlarmış. Bakmıyorsanız verin biz bakalım. Bu kız haftalarca çocukları ile aç yatıyordu. Kışın sobaları yoktu, odunları yoktu, bir şeyleri yoktu. Bunun suçu ne? Talebimiz devletimizden, büyüklerimizden yardımdır. Bu kişilerin dışarıda dolaşmalarını istemiyoruz. Gerekli cezaları yemeleri. Benim kardeşim benim her şeyim ve sahip çıkacağım. Ben kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Halen tehditler devam ediyor. Kardeşime dava açarsan herkesi öldürürüz diyorlar. Bu kadın 12 yıllık evli ne yapmış? 12 yıl boyunca aç bırakmışsın, susuz bırakmışsın, içeri kapatmışsın gitmişsin. Bir gün sahip çıkmamışsın. Kız sana ne yapmış sen bu vahşeti işlemişsin" dedi. 
'FİLİZ, OĞLUNU BIÇAKLAMASIN DİYE GERİ DÖNMÜŞ'
Mehmet Nuri Karagülle'nin Filiz Karagülle'nin yanı sıra çocuklarına da zarar vermeye çalıştığını anlatan Alağız, şunları anlattı:
"Devletimiz bu kadınlarımızı korumazsa, bu kızlarımızı korumazsa yarın ne olacak? Halimiz ne olacak? Biz evimizde rahat yatamayacak mıyız? Bu insanların dışarda dolaşmaması lazım. Dışarda gezmeleri, toplum içine çıkmaları yasaklanması gerekir. Kız can havliyle dışarı kaçıyor 'Benim çocuklarıma bir şey yapmayın' diye. Bıçağı oğlunun boğazına dayıyor. Oğlunun boğazını kesecek diye kardeşim tekrar geri dönüyor. Kızı paramparça ediyor. Kendi oğluna kendi canına bıçak dayar mı insan? Sen ne biçim bir canisin? Gece yarısı kardeşimi getirip hastaneye atıyorlar sonra çekip gidiyorlar. Ertesi gün saat 16.00'da babamı arıyorlar. 'Senin kızın bileğini kesmiş, biz götürüp hastaneye attık geldik.' diye. Ya ne demek götürüp hastaneye attık geldik. Senin kanın değil mi? Senin canın değil mi? Sen sahip çıksana. Getirip atıyorsun buraya gidiyorsun o ne demek oluyor?"DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN
2020-07-23 19:04:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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