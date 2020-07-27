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Çaldıran’da odunluk yangını

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir ikamette ait odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çaldıran’da odunluk yangını

Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir ikamette ait odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre olay, Çaldıran ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, yangına müdühale ederek kısa sürede söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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