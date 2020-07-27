Çaldıran’da odunluk yangını

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Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir ikamette ait odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, Çaldıran ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, yangına müdühale ederek kısa sürede söndürdü.

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