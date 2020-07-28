Terzilere rağbet yok Van Terziler Konfeksiyoncular ve Kunduracılar Odası Başkanı Çetin Karaduman: “Kayıtsız esnaf kayıtlı esnafın hakkını gasp ediyor”

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, kentte 250’nin üzerinde terzi olduğunu ifade ederek, “Kayıtsız esnaf kayıtlı esnafın hakkını gasp ediyor” dedi.

Van’da terzilik mesleğini sürdüren esnaf, artık tabandan terzilerin yetişmediğini belirterek, mesleklerinin yavaş yavaş yok olduğunu söylediler. Geçmiş yıllarda elbise diktirebilmek için vatandaşların kuyruğa girdiği ve özellikle bayramlarda babaların çocukları ile birlikte giderek takım elbise ve pantolon diktirdiği terziler, şimdilerde ise yaşam mücadelesi veriyor. Yeni neslin terzilik mesleğine ilgi göstermemesi ve yeni ustaların yetişmemesinden yakınan terziler, yetkililerin buna el atması gerektiğini söylediler. Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, terzilik mesleğinde artık tabandan eleman yetişmediğine dikkat çekerek, “Liseyi bitiren biri üniversiteye gidiyor ve herhangi bir meslek grubuna dahil oluyor. Şu anda üniversiteyi bitiren birçok kişi işsiz geziyor. Halbuki meslekler çok farklı. Örneğin terzilik mesleği altın bilezik gibidir. Bu mesleği bilen biri nereye giderse gitsin iş bulabilir” dedi.

Terziliğin artık insanlar arasında ihtiyaçtan çıkıp zevk meselesi haline geldiğini vurgulayan Karaduman, “Eskiden terziye bir rağbet vardı. İnsanlar giyime düşkündü. Bayram denildi mi akla giyim gelirdi. Bu 10 yıla yakın giyime rağbet yok. Giyinmekten çok örtünme tarzı çıktı. Artık insanlar spor giyime düştü. Marka giyinenler de var ihtiyaçtan dolayı giyinenler de var bir de örtünenler var. Örtünenler ne bulsa giyinip gidiyor. Bunlar günü birlik giyinenlerdir. Giyinmek isteyenler ise marka takılıyor” ifadelerini kullandı.

Terziye rağbetin birçok nedenden dolayı azaldığını belirten Karaduman, “Terzilere rağbet artık eskisi gibi değil. Bunun nedeni spor giyimin başlaması, hazır konfeksiyonlar ve ucuz elbiselerin bulunması. Yani 50 TL’ye de elbise var, 5 bin TL’ye de elbise var. 25 TL’ye de gömlek var 500 TL’ye de. Terziye gelen vatandaşlar belliydi. Giyinmeyi seven bu kesim de pandemi nedeniyle dışarı çıkamıyor” diye konuştu.

Van’da 250’nin üzerinde terzinin olduğuna dikkat çeken Karaduman, sözlerine şöyle devam etti:

“Van’da haddinden fazla kayıt altına alınmamış esnafımız var. Kayıtsız olan bu esnaf kayıtlı esnafın hakkını gasp ediyor. Bunu açık ve net diyorum. 18 meslek grubunu temsil eden bir başkan olarak kayıtsız esnafın kayıt altına alınmasını istiyoruz. Bu konuda yetkililerden duyarlı olmalarını ve bu kayıtsız esnaf ile ilgili gerekli işlemleri yapmalarını istiyoruz. Bu duygularla yaklaşan Kurban Bayramı’nın ilimize, bölgemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.”

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