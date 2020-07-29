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Geliştirdikleri nano lifler küf ve bakterilere karşı etkili oldu, sıra koronavirüste

DHA

Geliştirdikleri nano lifler küf ve bakterilere karşı etkili oldu, sıra koronavirüste


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VYÜ) Öğretim Üyesi Zafer Ceylan ve beraberindeki akademisyenler, ürettikleri 'nano lif'lerin gıdalardaki bakteri ve maya küflerine karşı etkili olduğunu tespit etti. Ekip üyeleri, yaptıkları teorik çalışmada da nano liflerin Covid-19 virüsüne karşı da etkili olabileceğini söyledi. Yazdıkları makaleyi uluslararası bilim dergisinde yayımlayan ekip, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen nano liflerin virüse karşı etkinliğinin belirlenmesi için daha gelişmiş laboratuvarlarda çalışma yapılmasını istiyor.
Van YYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Ceylan, Doç. Dr. Raciye Meral ve Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğr. Gör. Turgay Çetinkaya ile beraber nano liflerin gıda güvenliğinde kullanımıyla ilgili çalışma yaptı. Ekip, çalışmada beslenmeye yönelik önerilerin yanı sıra gıdaya temas eden materyalden Covid-19 bulaşma riskini gidermek için Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla ürettikleri `nano lifler´ ya da `nano enkapsüle´ materyallerin bu amaçla kullanılabileceğini tespit etti. Bu kapsamda hazırlanan nano lifler, ileriki çalışmalar için yurt içi ve yurt dışından araştırmacılar ve üniversitelerle yapılan görüşmelerle endüstriyel boyut kazanacak.
Doç. Dr. Zafer Ceylan, hazırladıkları makalenin dünyaca ünlü Springer yayınevinin `Virus Disease´ dergisinde yayımlandığını söyledi. Koronavirüsün dünyayı ciddi anlamda etkileyen pandemi haline dönüştüğünü anlatan Doç. Dr. Ceylan, Türkiye´de de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca liderliğinde birçok çalışma yürütüldüğünü söyledi. Pandeminin gıda boyutunun da vatandaşlar tarafından merak edildiğini anlatan Doç. Dr. Ceylan, şöyle konuştu:
"Son zamanlarda Çin'de gıda satışı yapılan ve hijyenik olmayan yerlerden kaynaklı virüs bulaşmalarının olduğu görüldü. Bununla ilgili sorularla da karşılaşıyoruz. Tabii nasıl sağlık çalışanlarımız çeşitli çalışmalar yaparken biz akademisyenler de farklı çalışmalar ortaya koymak istedik. Bu anlamda ben, Doç. Dr. Raciye Meral ve Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora öğrencimiz olan Öğr. Gör. Turgay Çetinkaya yeni bir yaklaşım ortaya koyduk. Buna göre, koronavirüs diğer virüsler gibi nano büyüklüktedir. Biz de `acaba virüsü nano teknolojik yöntemlerle nasıl elemine edebiliriz´ ya da `nasıl paketleme teknolojilerinin içerisine koyarak bunu vatandaşımızın daha güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayabiliriz´ diye araştırdık. Bunu yaparken beslenme öğelerine de dikkat ettik. Amerika'da ilk zamanlarda yoğun C vitamini uygulamalarının olumlu sonuçlar aldığı belirtilmişti. Makalede bunlara da değindik."
`TÜRKİYE´DE NANO MATERYAL ÜRETEBİLİYORUZ´
Son 2 yılda 20 uluslararası düzeyde yayın yaptıklarını anlatan Doç. Dr. Ceylan, "Biz şu anda Türkiye'de nano materyal üretebiliyoruz. Nano lifler, partiküller ve nano imüsyon materyalleri üretebiliyoruz. Geliştirdiğimiz nano ürünleri, maya küfü ve bakterilere karşı balık ürünlerinde uyguladık. Başarılı bir şekilde bakterilere karşı, maya küflere karşı etkili olduğunu gördük. Bu yayınımızda da virüslere karşı etkinliğini ortaya koyulabileceğini ve ileriki çalışmaların yapılabileceğini tespit ettik. Bu noktada fırsat verilirse uluslararası çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.
'GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜN GIDALARIN RAF ÖMRÜNÜ UZATIYOR'
Doç. Dr. Ceylan, en büyük hayalinin Türkiye´de yerli ve milli imkânlarla sağlanmış nano merkezde nano materyal üretip, tüm dünyaya satışını sağlamak olduğunu söyledi. Ürettikleri nano liflerin bakteri ve maya küflerine karşı etkili olduğunu gördüklerini anlatan Doç. Dr. Ceylan, bundan sonraki çalışmalarında ise geniş kapsamlı olarak Covid-19 ve gıda güvenliği açısından nano lifleri kullanmak istediklerini söyledi. Doç. Dr. Ceylan, "Örneğin biz balığı ürettiğimiz nano liflerle kapladık ve balığın raf ömrü 12 güne çıktı. Bu alanda yapılacak çalışmalarla, havyar gibi çok değerli ürünlerin raf ömrü uzatılarak, yurt dışına satılabilir. Bizim geliştirdiğimiz ürün, yüzde yüz gıda materyalinden üretilmiş, yüksek temas alanına sahip olan, bakteriyel gelişimi sınırlandıran ve raf ömrünü artıran bir materyal. Aynı zamanda dünyada ilk defa nano probiyotik ürettik. Özellikle gıda güvenliği Covid-19 ilişkisinde, Van'dan nano çözüm sunmak istedik. Ve bununla ilgili olarak da dünyada ilk defa ürettiğimiz nano liflerle nano propiyotiklerle gıda güvenliğini artırarak Covid-19'a karşı gıdayı tüketiciler için daha güvenilir hale getirebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2020-07-29 11:15:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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