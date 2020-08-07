Van'da PKK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi

VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terörör örgütü PKK/KCK'ya ait silah ve el bombası ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalına bugün operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi tarama faaliyetlerinde, terör örgütüne ait 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 sabit telsiz ve bir miktar mermi ele geçirildi.
Patlayıcılar yerinde patlatılarak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2020-08-07 14:45:23
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