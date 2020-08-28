Eşyalar kül oldu Kur’an-ı Kerim yanmadı

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur'anı Kerim yanmadı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, önceki gün Gürpınar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde ikamet eden İhsan Aslan’a ait evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Maddi zararın meydana geldiği yangında eşyalar kullanılmaz hale gelirken, yangın sonrası evde yapılan incelemede küle dönen eşyaların arasında yanmamış halde Kur'anı Kerim bulundu. Kenarlarından yanan ve diğer sayfaları yanmayan Kur'anı Kerim'i bulan itfaiye erleri şaşkınlığını gizleyemedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.