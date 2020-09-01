Van’da jandarma personeline gıda hijyen eğitimi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Van İl Jandarma Komutanlığı yemekhanesinde görev yapan personeller için “Genel Hijyen Eğitimi” verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında verilen eğitimde, güvenilir gıda arzına katkı sağlamak amacıyla; gıdanın üretiminde ve tüketime sunulmasında uyulması gereken hijyen kuralları, personel hijyeni ve işletme hijyeni konuları anlatılarak, gıda işletmelerinde korona virüs pandemisine karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilmeler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığının da talepleri ile jandarma birimleri için gıda denetimlerinin belirli aralıklarla yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.