Van 'da ilk ve ortaöğretim öğrencileri için bursluluk sınavı başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Van’da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İÖKBS) bugün saat 10:00’da başladı.

Van merkezde bulunan bütün okullarda gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İÖKBS) öğrenciler, pandemiden dolayı alınan sıkı önlemler altında girdi. Van merkez Tuşba ilçesine bağlı birçok okulda velilerin öğrencilerine eşlik etmesinden dolayı görevlilere zor anlar yaşattı. Görevliler özellikle pandemiden dolayı velileri okulun bahçelerinin dışında kalmaları ve sosyal mesafeye kurallarına uyması yönünde sık sık uyarılarda bulunmaları dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.