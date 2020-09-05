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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akköprü balıkçılar çarşısı projesi hayata geçiriliyor

İHA

Akköprü balıkçılar çarşısı projesi hayata geçiriliyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından kente değer katacak olan ‘Akköprü Balıkçılar Çarşısı’ projesi hayata geçiriliyor.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede yapılacak olan ‘Akköprü Balıkçılar Çarşısı’ projesinin tanıtımı noktasında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediyede düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kaymakam Aslan, “Yapacağımız çalışma seyyar olarak balıkçılık yapan arkadaşlarımıza alternatif olur İnşallah. Bundan sonra seyyar satıcılık ve işportacılık yapan arkadaşlarımıza alternatif oluşturabilirsek bizde vicdanen rahat edebiliriz.” dedi.

“Balıkçı esnafı için 14 adet dükkan yapılacak”
İpekyolu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tasarlanan 2020 yılının sonlarına doğru tamamlanması planlanan ‘Balıkçılar Çarşısı’ projesi Akköprü Parkı’nda hayata geçirilecek. Parkın uç kısmından alanda oluşturulacak çarşıda mevcut alana tek yönde yerleştirilmiş balıkçılığın simgesi olan mavibeyaz ve kırmızı renkte 14 adet 12 metrekarelik dükkanlar yapılacak. Bu dükkanlarda hem satış hem de balık pişirme hizmeti verilecek.

“Parkta akıllı bisiklet kiralama hizmeti İpekbis bulunacak”
Yine projeyle balıkçılar çarşısının yapılacağı alana peyzaj çalışması yapılacak. Alanda mevcut olarak bulunan amfi yeniden düzenlenecek. Van iline özgü ters lale, inci kefali ve Flamingo figürlerinin olduğu süs havuzu inşa edilecek. Kent halkının en önemli isteklerinden biri olan ‘İpekbis’ diye adlandırılan manyetik kart ile akıllı bisiklet kiralama hizmeti de verilecek. Vatandaşlar böylelikle Akköprü Parkı’nın başlangıç noktası olan Beşyol’dan İpekyolu’na kadar bisiklet sürebilecek. Park içerisinde özel gereksinimli bireylere ait ‘Engelli Aracı Şarj İstasyonu’ bulunacak.

“Koçibey Caddesi’ndeki keşmekeşin önüne geçmek istedik”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Beşyol’da Koçibey Caddesi’nde yaşanan keşmekeşin önüne geçmek istediklerini belirterek, “Şu an Koçibey Caddesi’nde inanılmaz bir keşmekeş var. Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştık. Orada bulunan dolmuş duraklarını sakatatçılar çarşısının alt tarafında ilk durak yapalım dedik. Koçibey Caddesi’ni araçlar için cepler yaptık, yolu tek şerit haline getirdik. Hem trafiğin önüne geçelim hem de o keşmekeşin önüne geçelim istedik. Minibüslerin ikinci durağını da Halk Eğitim Merkezinin önü olarak tespit ettik. Yine cepler yaptık, vatandaşlarımız rahatlıkla araçlara binebilsinler diye. Bu çalışmaları yaparken orada balıkçı esnafı vardı, gözlemlediğim kadarıyla etrafa farklı görüntüler yansıyordu, çevreye hoş olmayan farklı kokular yayılıyordu. Bunun önüne geçmek için Plan ve Proje Müdürlüğümüzle birlikte bir çalışma yaptık” dedi.

“Alternatifler oluşturursak vicdanen rahat edebiliriz”
Balıkçılar Çarşısı Projesinin ilgi göreceğine inandığını ifade eden Kaymakam Aslan, “Akköprü’nün Beşyol tarafından Balıkçılar Çarşısı, Balıkçılar Pazarı diye bir çalışma yapalım dedik. Bu çalışmanın çok güzel olacağına inanıyorum. Mavibeyazkırmızı renklerde 14 tane dükkan yapacağız. Burada balık pişirme ve satış yerleri bulunacak. Burayı peyzaj olarak da yeniden düzenledik. Hatta bu çalışmayı yapmışken bu alana bisiklet koyalım istedik. Vatandaşlar kartlı sistemle bisikleti alıp sürebilecek. Bu projemiz, seyyar olarak balıkçılık yapan arkadaşlarımıza alternatif olur inşallah. Bundan sonra seyyar satıcılık ve işportacılık yapan arkadaşlarımıza alternatif oluşturabilirsek bizde vicdanen rahat edebiliriz. Kamuoyunun vicdanı da rahat eder” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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