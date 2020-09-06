Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

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VanHakkari kara yolunda seyir halinde bulunan kamyonet alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde VanHakkari kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HF 5499 plakalı kamyonet aniden alev aldı. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ise yaşanmadı.

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