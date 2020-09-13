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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da şehirlerarası otobüs biletlerine HES kodu dönemi başladı

İHA

Van'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs biletlerinin HES koduyla satılması kararı alındı.

Van'da şehirlerarası otobüs biletlerine HES kodu dönemi başladı

Van'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs biletlerinin HES koduyla satılması kararı alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11 Eylül 2020 tarih ve 2020/97 sayılı kararı şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs) tarafından her türlü biletleme işlemi (internettelefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden Hahat Eve Sığar (HES) kodu talep edilecektir. HES kodu olmadan ilgili firmalar tarafından bilet satışı yapılmayacaktır. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecektir. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin bir şekilde denetlenecektir.Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacaktır. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir. Denetimler sonucunda Covid19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 11 Eylül 2020 tarih ve 2020/96 sayılı kararı ile izolasyon alanı olarak belirlenen Süleyman Şah KYK Yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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