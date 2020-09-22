Tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı restore edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı restore edilecek

İHA

Tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı restore edilecek

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarının da bulunduğu tarihi SelçukluKarakoyunlu Mezarlığı'nın restore edileceğini belirtti.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve üniversitede görevli bazı akademisyenler, Çelebibağı Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret etti. Geçen yıl Van Büyükşehir ve Erciş belediyelerince restore edilen şair Ercişli Emrah ile Selvihan'ın mezarı başında dua eden Mehmetbeyoğlu, söz konusu mezarlığın kentin en önemli tarihi noktalarından biri olduğunu söyledi. Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'ın bu bölgenin ve coğrafyanın edebiyatının, kültürünün, sanatının en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Mehmetbeyoğlu, Ercişli Emrah'ın yeni kuşaklara aktarılması ve daha iyi bilinmesi için bölgedeki ören yeri ve mezarda bakım çalışması yapacaklarını aktardı.
Bölgenin her yerinde ayrı bir güzelliğin olduğunu dile getiren Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:
"Coğrafyamızın hangi noktasına ayağımızı bassak ayrı bir güzellik, ayrı bir tarih çıkıyor. Bizler için en büyük zenginlik, bunlara sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olacaktır. Tarihi mezarlığın içinde bulunan Ercişli Emrah ile Selvihan'ın mezarları gibi tahrip olmuş diğer mezarların da gerekli girişimlerin ardından asıllarına uygun olarak restore edilmesi için Erciş Belediyesi olarak gerekli işlemleri yapacağız."

"Restorasyona destek vereceğiz"
Milletvekili Arvas da, mezarlığın 5 bin yıllık tarihinin olduğunu belirterek, "Malazgirt Zaferi'nden sonra bu bölgeler hamdolsun Bizans'tan alınıp İslam topraklarına geçiyor. Ecdadımızın ruhu şad olsun. Ülkemizin bekası için devlet, millet ve bütün kurumlarımızla elbirliğiyle memleketimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Tarihi içinde barındıran mezarlar bizim için çok önemli. Buraların restore edilmesi için gereken desteği vereceğiz" diye konuştu.
Rektör Şevli ise Van'ın birçok medeniyete ve uygarlığa başkentlik yaptığına değinerek, üniversite olarak bölgede yapılacak çalışmalara her türlü akademik desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da, yapılan sondajlar neticesinde buranın bir höyük olduğunun ortaya çıkarıldığı bilgisini verdi. Bölgenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı olarak tescil edildiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada görünen çok süslemeli şahideler, sandukalarlar çok önemli. Anadolu Selçuklu kültürünü yansıtan daha sonra da Osmanlı dönemindeki kullanımıyla birlikte yaklaşık olarak 12. yüzyıldan 1992 yılına kadar Müslümanların mezarlığı olarak kullanılmış. Buradaki mezarlıklarda, önemli mezar taşları günümüze kadar ulaşmış. Bunları gelecek nesillere aynı şekilde ulaştırmamız gerektiği kanaatindeyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
Van Valiliği´den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Van Valiliği´den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ...
Van Valiliğinden 3 askerin şehit olduğu çatışma ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Van Valiliğinden 3 askerin şehit olduğu çatışma ile ...
İpekyolu’nda ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda ilk ders zili çaldı
Van Büyükşehir Belediyesinden bisiklet turu etkinliği
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden bisiklet turu etkinliği
Gürpınar’da yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Gürpınar’da yüz yüze eğitim başladı
Tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı'nın restore edilecek
YEREL HABERLER Tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı'nın restore ...
Kaymakam Kayabaşı’ndan kan bağışı
YEREL HABERLER Kaymakam Kayabaşı’ndan kan bağışı
İlk teneffüs kek ve meyve suyu Kızılay’dan
YEREL HABERLER İlk teneffüs kek ve meyve suyu Kızılay’dan
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçti
YEREL HABERLER Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele ...
Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilere, 'karadut şurubu' ikram edildi
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilere, 'karadut ...
Van’da yüz yüze eğitim 'Edremit Karadut Şurubu' ile başladı
YEREL HABERLER Van’da yüz yüze eğitim 'Edremit Karadut Şurubu' ile ...
Van’da PKK’ya ait 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile 1 adet el bombası ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da PKK’ya ait 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile ...
Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Tuşba Belediyesinden gönülleri ısıtan çorba ikramı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden gönülleri ısıtan çorba ikramı
Çaldıran Belediyesinden eğitime büyük katkı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden eğitime büyük katkı
Van’da son kalaycı ustası zamana direniyor
YEREL HABERLER Van’da son kalaycı ustası zamana direniyor
Van'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 2 yaralı
Avcılar, Dkmp ekipleri tarafından kontrol edildi
YEREL HABERLER Avcılar, Dkmp ekipleri tarafından kontrol edildi
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Özalp'ta ot yangını
YEREL HABERLER Özalp'ta ot yangını
Çatak'ta İş-Kur TYP kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Çatak'ta İş-Kur TYP kura çekimi yapıldı
Erciş Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışacak personel için kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Erciş Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışacak personel ...
Kaymakam Aslan, Botaniçi mahallesi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan, Botaniçi mahallesi esnafını ziyaret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X