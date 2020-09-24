Yürüyemeyen köpek tedavi edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yürüyemeyen köpek tedavi edildi

İHA

Yürüyemeyen köpek tedavi edildi

Van’da ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği, büyükşehir belediyesinin veterinerleri tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.
Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına şifa ve yuva olmaya devam ediyor. Her yıl yüzlerce hayvanın tedavisini ve bakımını üstlenen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, son olarak bir köpeği tedavi altına aldı.
Merkeze ilk geldiğinde uyuz olan, derisinde ağır yaralar bulunan, tüm tüyleri dökülmüş ve yürüme kabiliyetini kaybetmiş köpek, merkezin veteriner hekimleri tarafından özel solüsyonlarla yıkanarak çeşitli tedaviler uygulandı. Tedaviye olumlu cevap veren sokak köpeği, 4 ay süren tedavisinin ardından inanılmaz bir değişimle sağlığına kavuştu. 4 ay öncesine kadar ölümle burun buruna olan ve Tarçın ismi verilen köpek, değişimiyle görenleri de şaşırttı.
Veteriner Hekim Mustafa Ensar Ergenç, “Yapılan ilk tedavide köpek üzerinde derin yaralar ve ileri derecede uyuz olduğunu tespit ettik. Hazırlanan protokolle birlikte Tarçın’a yaklaşık 4 ay süren bir tedavi uyguladık. Tarçının şu anda sağlık durumu çok iyi. Yaraları iyileşti. Tüyleri de yavaş yavaş çıkıyor. Çok az bir tedavi süreci kaldı. Tamamlanan tedavisinin ardından da sahiplenmek isteyenler olursa da seve seve sahiplendirir, yeni ailesine teslim ederiz” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan modern ve görüntüsüyle dikkat çeken barınak, 500 sokak hayvanına da ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Erdil Van’da
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Erdil Van’da
Van'da, kadınlara koronavirüs eğitimi
YEREL HABERLER Van'da, kadınlara koronavirüs eğitimi
Öğrencilerden Kaymakam Kayabaşı’na ziyaret
YEREL HABERLER Öğrencilerden Kaymakam Kayabaşı’na ziyaret
İpekyolu Belediyesinden kadınlara korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden kadınlara korona virüs ...
Van'da 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu 
YEREL HABERLER Van'da 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu 
Van’da ikna edilen terörist teslim oldu
YEREL HABERLER Van’da ikna edilen terörist teslim oldu
Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye ...
Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Van'da barakada yaşayan Suriyeli aileye, belediye ...
Erciş’te 13,5 kilometrelik grup mahalle yolunda asfalt çalışması
YEREL HABERLER Erciş’te 13,5 kilometrelik grup mahalle yolunda ...
Barakada kalan Suriyeli aileye Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Barakada kalan Suriyeli aileye Van Büyükşehir ...
Kartondan kamerasıyla tanınan Abdulselam, çektiği görüntülerle belgesel yapacak
YEREL HABERLER Kartondan kamerasıyla tanınan Abdulselam, çektiği ...
Ateşli silahla yaralanan kartal tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ateşli silahla yaralanan kartal tedavi altına alındı
13 hırsızlık olayının şüphelileri 140 saatlik görüntülerin izlenmesiyle yakalandı
YEREL HABERLER 13 hırsızlık olayının şüphelileri 140 saatlik ...
Nalçakar ailesi, 3 kuşaktır atlara nal çakıyor
YEREL HABERLER Nalçakar ailesi, 3 kuşaktır atlara nal çakıyor
İpekyolu’nda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda korona virüs denetimi
Van’da iş yeri açılışı
YEREL HABERLER Van’da iş yeri açılışı
Vanlı atlet Nevin İnce olimpiyat şampiyonluğuna bilendi Milli Antrenör Münir Akkoyun: “Hedefimiz olimpiyatlarda bütün dünyaya İstiklal Marşı’nı okutmaktır”
YEREL HABERLER Vanlı atlet Nevin İnce olimpiyat şampiyonluğuna ...
Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım denetimleri ...
Royal Palas Hotel Genel Müdürü Faydalı, Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılmasını istedi
YEREL HABERLER Royal Palas Hotel Genel Müdürü Faydalı, Kapıköy Sınır ...
Tuşba Belediyesi ahır ve ağılları şehir dışına çıkarıyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi ahır ve ağılları şehir dışına ...
Göçmen kuşların konakladığı yerler turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Göçmen kuşların konakladığı yerler turizme ...
Başkale’de korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Başkale’de korona virüs denetimleri
Van’da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Van’da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri
Van’da üretilen silajlık mısırda ilk defa paketleme işlemi yapıldı
YEREL HABERLER Van’da üretilen silajlık mısırda ilk defa paketleme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X