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Vali Bilmez: HES kodu kaçak vakaları yakalamamıza imkan sağladı

DHA

Vali Bilmez: HES kodu kaçak vakaları yakalamamıza imkan sağladı


Behçet DALMAZGülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, HES kodunun karantina tedbirlerine uymayan kişilerin yakalanmasına imkan sağladığını söyledi. Kentte yapılan denetimlerde karantina kuralına uymayan 150 kişinin yurda yerleştirildiğini belirten Vali Bilmez, "Bunların 50'si pozitif vakaydı. 100 kişi de temaslı olduğu için izole edilen kişilerdi. Bunları yurda yerleştiriyoruz. Bunun için 3 bin 350 kişi kapasiteli yurdumuzun ayırdık." dedi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında son bilgileri paylaştı. Van'da pandeminin Kurban Bayramı'ndan sonra hızla yükselişe geçip durumu kötü iller arasına girdiğini söyledi. Daha sonra da hastanelerin pandemi servisi önüne gelen kişilerin sayısının 2 bini bulduğunu ve en çok bulaşın da burada oluşan kuyruklardan kaynaklandığını belirtti.
BAKAN KOCA'NIN GELİŞİ HERŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 10 Eylül'de Van'ı ziyaret etmesinin ardından ciddi yeni önlemler alındığını kaydeden Vali Bilmez, şöyle konuştu:
"Sayın Sağlık Bakanımızın ilimize gelişiyle birlikte ciddi yeni önlemler alındı. Hastanın, kendinden şüphelenenin hastaneye gitmesinin önüne geçildi. Bunun için Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde bir kriz merkezi ve bir çağrı merkezi oluşturuldu. Burada 24 saat esasına göre nöbet tutan ve gelen çağrılara cevap veren 70 kişilik bir ekip oluşturuldu. Bunların bir kısmı sürekli 65 yaş ve üzerini takip ediyor. Bir kısmı düşen pozitif vakaları hızlı bir şekilde filyasyon ve takip işlerini yaptırıyor. Diğer bir ekip de evde izolasyon olanların takibini yapıyor. Bir kısmı da gelen çağrılara cevap veriyor. Bu merkez devreye girdikten sonra günlük 2 bin kişi covid polikliniklerin önünde bekleyen ve tedavi olmak için giden sayı 500'e kadar düştü. Yani sayı 2 binden 500´e düştü. Çünkü artık şüpheli vakayı evde karşılıyoruz, evde tedavi ediliyor, evde numune alınıyor. Gerekiyorsa 112 araçlarıyla hastaneye gönderiliyor. Bunun ciddi bir faydasını gördük."
TEST KAPASİTESİNİ ARTTIRDIK
Daha önce kentin test kapasitesinin 800-1000 civarında olduğunu anlatan Vali Bilmez, "Geçen hafta test kapasitesini 2 bine çıkarttık. Bu hafta itibariyle de 3 bine çıkarttık. Günlük 3 bin test alabiliyoruz. Erciş ilçesi hastanesinde de bu cihaz kuruldu. Yani 4 merkezde bu testlerin sonucu alınabiliyor. Daha önce bir testin alınma süreci 25-30 saat sürüyordu. Şimdi 11 saate kadar düşürdük. 150 filyasyon ekibi oluşturuldu. Her ekipte bir doktor, bir sağlık memuru bir hemşire görev yapmaktadır. Filyasyon süremizde 30 saate yakındı onu da 12 saatin altına düşürdük. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da hızlandıracağız. Bunun için de belediyelerimiz, kurumlarımız ciddi bir araç desteği verdi. Şu an bu mücadelemizin ciddi olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Onun için bu mücadeleyi hiç aksatmadan devam etmemiz lazım" dedi.
HES KODU KAÇAKLARI YAKALAMAMIZA İMKAN SAĞLADI
Bu kapsamda kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekiplerinin piyasada, iş yerleri ve şahısları denetlediğini de belirten Vali Bilmez, filyasyon çalışmaları kapsamında izole edilen kişilerin bu süre zarfında evden çıkmaması gerektiğini söyledi. Fakat bu kuralı ihlal edenlerin olduğunu da belirten Vali Bilmez, "Özellikle il giriş ve çıkışlarımızda 24 saat esasına göre arama yapılan kontrol noktalarımız var. Bir de kamu girişlerinde HES uygulamasına geçtik. Bu kaçak vakaları yakalamamıza imkân sağladı. Şu ana kadar da 150 kişi yakalandı. Yurda yerleştirildi. Bunların 50'si pozitif vakaydı. 100 kişide temaslı olduğu için izole edilen kişilerdi. Bunları yurda yerleştiriyoruz. Bunun için 350 kapasiteli yurdumuzun ayırdık. Kamu girişlerinde veya diğer denetimlerde yakaladığımız bu kişilerin karantina süreleri bittikten sonra da buradan da taburcu ediliyor. Bununda ciddi faydasını gördük" dedi.
YATAK KAPASİTESİNİ ARTTIRDIK
Kentte Covid hastaları için ayrılan yatak kapasitesini de artırdıklarını da belirten Vali Bilmez, covid için ayrılan 500 yatak kapasitesini 400 artırarak 900'e çıkarttıklarını söyledi. Yoğun bakım için ayrılan 140 yatak kapasitesini de 170 daha artırılacağını belirten Vali Bilmez, bunun için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Şu an itibariyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 50 civarında olduğunu anlatan Vali Bilmez, "Şu anda yerimiz var ama her pozitif hastayı yatırmıyoruz. Yani ihtiyacı olanı hastaneye yatırıyoruz. Değilse evde takibi yapılıyor. Onun için hastane yükümüzde azaldı. Ve bu süre içinde denetimler ile sizlerin yaptığı haberler de farkındalık oluştu" diye konuştu.
Bu süreçte en ön safta sağlık ekipleri mücadele ederken bir yandan da güvenlik güçleri uygulama noktalarında ve şehir merkezlerinde denetimlerini sürdürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü´nün Van-Erciş karayolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında denetimler sıkı bir şekilde yapılıyor. Polis ekipleri bir yandan vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için uyarılarda bulunurken bir yandan da HES kodları sorgulanarak karantinaya uymayanlar tespit ediliyor.
HES KODUNU BİLMİYORUM
Ekiplerin yaptığı denetimlerde bazı vatandaşlar HES kodunu aldıklarını belirtti. HES kodunun ne olduğunu bilmeyenler de çıktı. Yapılan denetimlerde vatandaşlardan Genco Demir, "HES kodu nedir bilmiyoruz. Yeni öğrendik. Yakında HES kodunu çıkaracağız inşallah" dedi. Vatandaşlardan Selahattin Aslan ise "HES kodum yoktur. Şimdiye kadar da bilmiyordum. Ama mecburi almak zorundayız. HES kodunu ne olduğunu uygulama noktasındaki polisten öğrendim" diye konuştu.
Polis ekipleri, HES kodunu almaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde karantina kurallarına uymayanlar yurda yerleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU
2020-10-01 08:58:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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