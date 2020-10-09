Bahçesaray'da 130 adet sıvat dağıtıldı

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AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın girişimleri sonucu 20 mahalleye 130 adet sıvat dağıtıldı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın girişimleri sonucu Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçesaray ilçesine 20 mahalleye 130 adet sıvat dağıtıldı. Sıvatların muhtarlara tesliminde bir konuşma yapan Başkan Sabırlı, “Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez beye, Tarımsal Daire Başkanı Yusuf Altun beye, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas beye çok teşekkür ederim. Daha önce tespit ettiğimiz ve milletvekilimiz Abdulahat Arvas beyin girişimleri ile 20 mahallemizin 130 adet savatları muhtarlarımıza teslim ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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