Türkiye’de ilk kez Van’da üretilen ‘Dolusavar’ cihazına büyük ilgi Türk malı etiketiyle üretilen cihaz, doluyu önleyerek yağmura dönüştürüyor

Gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan ‘Dolusavar’ cihazı, yağışların başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) faaliyet yürüten İran firması tarafından üretilen dolu önleme makinesiyle üreticilerin zarar görmemesi hedefleniyor. Üretilen makine, yaklaşık bin dönümlük arazide ses dalgaları yayarak dolunun yağmur şeklinde yağmasını sağlıyor. Uluslararası patente sahip dolu önleme cihazı; otoparklar, tarım arazileri, güneş enerji panelleri gibi dolunun zarar verdiği her alanda kullanılabiliyor. Yurt dışına da ihraç edilen cihaz için Türkiye’nin birçok kentinden sipariş geliyor. Türkiye’de satılan yaklaşık 20 cihaz, doluyu önleyerek yaklaşık bin dönümlük alanı zarardan korumuş oluyor.

İHA muhabirine konuşan İranlı iş adamı Yadollah Nasrollahı, Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılma imkanı olduğunu ve cihazı 'Türk Malı’ etiketiyle ürettiklerini belirtti. Özellikle çiftçilerin dolu önleme cihazından memnun olduklarını ifade eden Nasrollahı, “Bu faaliyetimizi 10 yıl önce patentli olarak İran’da yürütüyorduk. İran’da şu ana kadar 400’den fazla makinemiz çalışıyor. Aynı işi Türkiye’de başlatarak buradaki insanların da aynı şekilde bu teknolojiden faydalanmasını istedik. Böylece Van İŞGEM’de ilk kez Türkiye’de bu üretime başladık. Şu an Türkiye’de ise 20’den fazla makinemiz çalışmaktadır. Kurulumu yaptığımız yerlerdeki çiftçilerimiz ise bu teknolojiden memnundurlar” dedi.



“Türkiye’den tüm dünyaya ihracat hedefliyoruz”

Hem Türkiye’den hem de yurtdışından çok fazla sipariş aldıklarını dile getiren Nasrollahı, “İlk ihracatımızı Azerbaycan’a yapmıştık. CE belgeli makinemizin bu yıl Avrupa’ya ihracatını düşünüyoruz. Yatırım amacımız bu teknolojiden Türkiye’nin faydalanmasıyla birlikte, buradan Avrupa ve diğer ülkelere rahatlıkla açılmayı amaçladık. Uluslararası bir firma olduğumuz için de bu makineyi Türkiye’den tüm dünyaya ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



“Dolu, yağmur şeklinde yağıyor”

Dolu önleme cihazının çalışma prensibi hakkında bilgi veren firma yetkililerinden Ervin Nasrollahı ise “Türkiye’de ilk kez üretmiş olduğumuz dolu önleme cihazı asetilen gaz sayesinde çalışmaktadır. Bu gazın patlamasıyla ortaya çıkan özel ses dalgası 1214 kilometre yüksekliğe çıktığında dolu bulutu içindeki kristallerin yağmura dönüşmesini sağlıyor. Böylece yağış dolu şeklinde değil de yağmur olarak yağıyor. Bu ses dalgasının yayılması sonucu 700800 dönümlük arazi koruma altına alınmaktadır. Bu sistem ise tamamen akıllı bir sistemden oluşuyor” şeklinde konuştu.

Dolu önleme cihazının tüm açık otoparklarda, açık arazilerde, güneş enerjisi santralleri gibi dolunun zarar verdiği her alanda kullanılabileceğini dile getiren Nasrollahı, cihazın tek dezavantajının çıkarmış olduğu 140 desibellik yüksek ses olduğunu söyledi. Nasrollahı, bu ses nedeniyle cihazın ikamet yerlerine yakın bölgelerde kurulmasının tercih edilmediğini ve bu sesi azaltmak için de bir ‘susturucu’ çalışması yaptıklarını kaydetti.

