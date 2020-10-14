Van’da ‘Erkek Gezegeni’ oyunu

Van Devlet Tiyatrosunda ‘Erkek Gezegeni’ tiyatro oyununun provaları başladı.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazdığı ve rejisörlüğünü Gül Urgan’ın yaptığı oyunda; Muammer Turgut, İsmail Doğancan Yurdigül ve Ceren Erlüle rol alıyor. Erkek Gezegeni adlı oyun hakkında bilgilendirmede bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan, “Erkek Gezegeni adlı oyunumuz bu sezonumuzun ikinci yetişkin oyunu olarak sahnelenecek. Oyun genel anlamda erkeklik klişeleri üzerine bir eleştiri niteliğindedir. Bir erkek para için mi, kadın için mi, yoksa lüks bir hayat için mi, şan, şeref, ün için mi yaşar? Bunun üzerine biraz tartışıyoruz. İki kahramanımız var. Bunlar mutluluğu başka şeylerde arayarak devam ettiriyorlar. Ancak mutluluğun aslında kendi küçük yaşamlarında olduğunun farkında değiller ve başlarına türlü türlü belalar geliyor” dedi.

Oyunun 20 Ekim’de seyirciyle buluşacağını dile getiren Urgan, “Tüm seyircilerimizi bu oyunumuza davet ediyorum. Gerçekten çok eğleneceklerine inanıyorum. Sert bir konu olabilir ama o kadar tatlı ve o kadar güzel bir dille anlatılmış ki, yazarımızın bu dilinin de çok güçlü olduğuna inanıyorum. Onlara keyifli iki saat geçirteceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Van Devlet Tiyatrosunda korona virüse karşı gerekli tüm önlemlerin alındığına da dikkat çeken Urgan, “Pandemi süresince seyircilerimiz ve çalışanlarımız adına tüm önlemleri almaya çalıştık. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle seyircilerimizi salonumuzda ağırlayabiliyoruz. Yerleştirmelerimiz de yapılmış durumda. Ateş ölçümüyle seyircilerimiz salona alınıyorlar ve tüm dezenfeksiyon işlemlerimizi de bir gün arayla yapıyoruz. Bu konuda bir kaygılarının olmamalarını diliyorum. Çünkü öncelikle kendi sağlığımızı da korumak zorundayız ve biz bunun için mücadele ediyoruz. Ne kendimize ne seyircimize en küçük bir zarar gelmemesini umut ediyoruz. Seyircilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler” diye konuştu.

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