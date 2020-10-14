Vanspor FK - Sakaryaspor: 1 - 0

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, Rüştü Hanlı xx, Yakup Demir x, Barış Gök x, Üzeyir Ergün xx, Abdulkadir Özdemir xx (Oktay Aydın dk. 61 x), Sefa Küpeli xx, Sedat Cengiz xx, Zafer Şensoy x (Yiğit Gökoğlan dk. 77 x), Cihan Halil xx(Burhan Arman dk. 34 x), Yaser Yıldız x (Utku Şen dk. 77 x)

SAKARYASPOR:Oğuz Çalışkan x, Canberk Ömer Özdemir x, Abdulaziz Solmaz x, Muhammet Reis x (Caner Koca dk. 69 x), Hasan Bilal x (Devrim Taşkaya dk. 27 xx), Ali Özgün x (Berk İsmail Ünsal dk. 69 x), Oğuzhan Kayar x, Çağrı Ortakaya x, Alpay Koçaklı x (Hakan Aslantaş dk. 42 x), Berkay Can Değirmencioğlu x, Ümit Yasin Arslan x

SARI KARTLAR: Abdulaziz Solmaz (dk.22), Devrim Taşkaya (dk. 68), Çağrı Ortakaya (dk. 73), Hakan Aslantaş (dk. 85), Oğuz Kayar (dk. 89) (Sakaryaspor), Sedat Cengiz (Vanspor FK)

GOL: Dk. 90 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor) kendi kalesine gol attı)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 4'üncü hafta mücadelesinde Vanspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor karşısında 1-0 galip geldi. Rakip takıma karşı daha üstün bir performans sergileyen ev sahibi, Sakaryaspor'dan Berk İsmail Ünsal'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı. Vanspor bu sonuçla gruptaki puanını 8'e çıkardı, Sakaryaspor ise 6 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-14 17:08:41



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