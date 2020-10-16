Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Gülaçar, Azerbeycan-Ermenistan çatışmasında İran’ın tutumunu değerlendirdi

İHA

Milletvekili Gülaçar, Azerbeycan-Ermenistan çatışmasında İran’ın tutumunu değerlendirdi

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen panele katılan AK Parti Van Milletvekili Gülaçar, AzerbeycanErmenistan çatışmasında İran’ın tutumunu değerlendirdi.
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından "AzerbaycanErmenistan Çatışmasında İran'ın Tutumu ve Kafkasya Politikaları" başlıklı program düzenlendi. SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan'ın oturum başkanlığındaki panele, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı (SDAV) Başkanı Sinan Tavukcu ve SDE Başkan Vekili Tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar katıldı. Etkinlikte konuşan Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İran halkının Azerbaycan'a ciddi bir destek verdiğini, fakat aynı desteğin resmi makamlardan gelmediğini ve İran'ın nötr davrandığını söyledi. Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğunu hatırlatan Gülaçar, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de kabul gördüğünü ve Azerbaycan'ın haklı duruşuna destek verildiğini aktardı. Gülaçar, "İran sadece çatışmaya sükunet çağrısı yapıp arabuluculuk teklifi yapmakla yetindi. İran'ın Kafkasya politikasını, Türkiye'nin de makul bulacağı bir noktaya çekmesi bizim arzumuzdur. Aynı doğrultuda üretilecek politikalar bölge istikrarı için önemli" dedi.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, "Karabağ krizi, İran'ı da etkileyecek bir krizdir. Bu sebeple bölgede çatışma ve istikrarsızlık olmasını istemeyiz. Adil çözümler üzerinden bu sorunun çözülmesi için çaba gösterilmeli" dedi.
Büyükelçi Farazmand, panelde yaptığı konuşmada, AzerbaycanErmenistan çatışmasında İran'ın nasıl bir tavır içerisinde olduğunu aktarma imkanı verildiği için teşekkürlerini iletti. Türk kamuoyunun, İran'ın Karabağ krizine ilişkin tutumuna gösterdiği hassasiyetten memnun olduklarını belirten Farazmand, bu durumun Türk kamuoyunda İran'ın ne kadar öneme sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydetti. Farazmand, Karabağ krizinin yeniden ortaya çıkmasıyla Türk kamuoyunda duygusal bir ortam oluştuğunu ve bu sebeple bu süreçte, iki ülke ilişkilerinin mevcut duygusal ortamdan zarar görmesinden endişe ettiği için basın kuruluşlarından gelen talepleri reddettiğini aktardı. Karabağ'ın en önemli toprak krizlerinden birisi olduğuna değinen Farazmand, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler'in (BM) Karabağ'ın işgaline ilişkin kararlar aldığına ve Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunun tescil edildiğine dikkati çeken Farazmand, "Bölge ülkeleri, ABD ve AB'nin emellerine karşı iş birliği içinde olup direnç gösterirlerse başarılı olurlar. Minsk grubunun bu konuya bir çözüm üretememesinin bir sebebi de her üyesinin bu bölgede farklı çıkarının olmasıdır. Bu sebeple en ufak bir çözüm önerisinde dahi bulunamamışlardır. Çıkarları için iki tarafın çatışmasının devam etmesini arzu ediyorlar. Karabağ, İslam toprağıdır ve işgal altındadır. Karabağ krizi, İran'ı da etkileyecek bir krizdir. Bu sebeple bölgede çatışma ve istikrarsızlık olmasını istemeyiz. Adil çözümler üzerinden bu sorunun çözülmesi için çaba gösterilmeli" şeklinde konuştu.
Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı (SDAV) Başkanı Sinan Tavukcu değişen dünya düzenine dikkat çekerek, "Yeni uluslararası sistemde sınır ülkelerin düşman değil dost olarak bellendiği bir sistem olması beklenmektedir" dedi, Türkiye, İran ve Azerbaycan'ın kurucu aktörler olma özelliğine sahip olduklarını da belirtti. Tavukcu, "Etnik, mezhebi hassasiyeti öncelemeyen fakat adalet üzerine bölgesel, küresel barışı tesis etmek için ülkelerin irade birliğine ve karşılıklı güvenin sağlanmasına ihtiyaç vardır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Valisi Bilmez: "Şimdiye kadar kurala uymayıp denetimlerde yakaladığımız 260 civarında kişiyi yurda yerleştirdik”
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: "Şimdiye kadar kurala uymayıp ...
Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 kişiyi yurda yerleştirdik
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: Karantina kuralını ihlal eden 260 ...
Van’da ‘ağır iklim sahra hastanesi kurulumu’ eğitimi
YEREL HABERLER Van’da ‘ağır iklim sahra hastanesi kurulumu’ eğitimi
Van’da 37 bin 36 tablet ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 37 bin 36 tablet ilaç ele geçirildi
Van’da 43 göçmen yakalanırken, 11 kilo da uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 43 göçmen yakalanırken, 11 kilo da uyuşturucu ...
Çaldıran Belediyesi her hafta sonu okulları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi her hafta sonu okulları ...
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip ...
Prof. Dr. Akgül: “Gıda önemli stratejik bir silahtır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akgül: “Gıda önemli stratejik bir silahtır”
İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş’in ilk kitabı çıktı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal ...
Park halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev alev yandı
Roka’dan araba hediyeli dev kampanya
YEREL HABERLER Roka’dan araba hediyeli dev kampanya
(Özel) İstanbul'da umduğunu bulamayan hasta Van’da sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER (Özel) İstanbul'da umduğunu bulamayan hasta Van’da ...
Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı Telefon tamircisinin panik anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi ...
İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film yarışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ödüllü ulusal kısa film ...
İnci kefali, iklim değişikliğinden etkilenmedi
YEREL HABERLER İnci kefali, iklim değişikliğinden etkilenmedi
Vali Bilmez’den sınır hattında inceleme
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den sınır hattında inceleme
Van’da çatı yangını
YEREL HABERLER Van’da çatı yangını
Hakkari'de HDP'li eski meclis üyesi, akrabalarıyla Ak Parti'ye katıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de HDP'li eski meclis üyesi, akrabalarıyla Ak ...
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van’a geliyor
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Van’a geliyor
Kümese giren sokak köpekleri, 17 hindiyi telef etti
YEREL HABERLER Kümese giren sokak köpekleri, 17 hindiyi telef etti
Tuşba Belediyesinin 2021 yılı tahmini bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin 2021 yılı tahmini bütçesi ...
Van Büyükşehir Belediyesi Edremit’teki asfalt çalışmalarını tamamlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Edremit’teki asfalt ...
Tiyum Center üçüncü şubesini hizmete açtı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, Tiyum Center’in açılışına katıldı
YEREL HABERLER Tiyum Center üçüncü şubesini hizmete açtı Kaymakam ve ...
Çaldıran’daki 150 hane altyapıya kavuşuyor
YEREL HABERLER Çaldıran’daki 150 hane altyapıya kavuşuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X