Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı (2)



BAKAN SOYLU HAKKARİ SOKAKLARINI GEZDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile Hakkari Valiliği Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştükten sonra saat 00.00 sıralarında Hakkari'nin cadde ve sokaklarına çıkarak esnaf ziyaretinde bulundu. Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra bir çorbacıya geçerek çorba içti.

Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Soylu'nun yarın sabah ise güvenlik toplantısına katılması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-10-17 01:54:35



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