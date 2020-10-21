Başkan Akman gazetecilerin gününü kutladı

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Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’ nedeniyle basın mensuplarını ağırladı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Taş Konak Kafede gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Akman, “Mesleğini onurla icra eden, gece gündüz demeden çalışan, tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun” dedi.

Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Başkan Akman, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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