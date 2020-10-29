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Erciş'te sonbahar güzelliği

DHA

Erciş'te sonbahar güzelliği


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) VAN'ın yeşil doğasıyla ünlü Erciş ilçesinde, sonbahar aylarıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Ağaçların sararmaya başlayan yaprakları, görsel güzellik oluşturdu.
Van Gölü kıyısında bulunan ve ilkbahar aylarında mavi ve yeşil görüntüsü ile dikkat çeken, yaklaşık 180 bin nüfuslu Erciş ilçesi, mevsimle birlikte sonbahar renklerine büründü. Ağaçların sararmaya başlayan farklı renklerdeki yaprakları, güzel manzaralar ortaya çıkardı. İlçe, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, bazı çiftler ise düğün öncesi çekim için doğal stüdyoyu tercih etti. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-10-29 10:22:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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