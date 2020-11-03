Van'da seyir halindeki otomobil yandı

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Van’da seyir halinde iken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Akköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 61 EY 209 plakalı otomobil, seyir halinde iken otomobilin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Sürücü otomobili durdurup indikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangının otomobilin diğer aksamlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit ederken, motor kısmında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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