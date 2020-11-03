Özalp halk pazarında yangın



Orhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN'ın Özalp ilçesinde bulunan halk pazarında yangın çıktı. Yangına, Özalp, Saray ve Van'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yaklaşık 200 dükkanın bulunduğu ilçedeki halk pazarında sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladı. Yangın ve alanın büyük olması nedeniyle Van merkez ile Saray İlçe Grup Amirliği ekiplerinden de takviye destek istendi. Gelen takviye ekiplerle yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için başlatılan yoğun çalışmalar sürdürülüyor.

DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Orhan AŞAN

2020-11-03 11:07:55



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