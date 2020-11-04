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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vangölü Turizm 2+1 uygulamasına geçti

İHA

Vangölü Turizm 2+1 uygulamasına geçti

Türkiye’nin hemen hemen her yerine yolcu taşıyan Vangölü Turizm firması, korona virüs önlemleri kapsamında koltuklarda 2+1 uygulamasına geçti.
1972 yılında kurularak Türkiye’nin hemen hemen her yerine yolcu taşıyan Vangölü Turizm, korona virüsle mücadele kapsamında koltuklarda 2+1 uygulamasına geçti. Vangölü Turizm Müdürü Turgut Aytürk, 70 araçla Türkiye’nin hemen hemen her yerine yolcu taşıdıklarını ifade ederek, “Yolcularımızın rahatlığı, firmamızın ilerlemesi için koltuklarda 2+1 uygulamasına dönüş yaptık. Yolcularımız çok memnun. Çünkü pandemi nedeniyle yolcularımız 2+1 uygulamasını istedi. Bizde yolcularımızın memnuniyetini göz önünde bulundurarak koltuklarda 2+1 uygulamasına geçtik” dedi.
2+1 uygulamasının ardından yolcu sayısında artış yaşandığını ifade eden Aytürk, “Bu uygulama ile gidiş dönüş olarak 16 koltuk eksiğimiz oldu. Ancak yolcularda yüzde 50 bir artış söz konusu. Şu anda günlük yaklaşık bin yolcu taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Vangölü Turizm idarecilerinden Akay Aktürk ise İzmir’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına sabırlar dileyerek başladığı konuşmasında, korona virüs pandemisinin yayılmaması adına araçlarını yenilediklerini vurgulayarak, “Yolcularımızın rahat, güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri adına böyle adım attık. Memleketimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Özellikle kadın yolcuların uygulamadan memnun olduklarını dile getiren Aytürk, “Aynı aileden olan kişiler yan yana oturuyorlar ve rahat bir yolculuk yaptıklarını söylüyorlar. Yolcularımız çağrı merkezimizi arayarak teşekkür ediyorlar. Bu da bizleri memnun ediyor” diye konuştu.
Yolcular ise uygulamadan memnun olduklarını ve rahat bir yolculuk yaptıklarını belirterek, firma yetkililerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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