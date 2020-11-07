Van Usta \u00d6\u011freticiler Derne\u011fi taraf\u0131ndan \u015eehit Murat Demirci Anadolu \u0130mam Hatip Lisesi nde olu\u015fturulan k\u00fct\u00fcphanenin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131. K\u00fct\u00fcphane a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hasan Tevke, Edremit \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130hsan Keskin, Van Usta \u00d6\u011freticiler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Z\u00fchre Eyaz, derne\u011fin y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri, okul m\u00fcd\u00fcrleri ve \u00f6\u011fretmenler kat\u0131ld\u0131. A\u00e7\u0131l\u0131\u015fta konu\u015fan \u0130l Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hasan Tevke, k\u00fct\u00fcphanenin hayata ge\u00e7mesinde eme\u011fi ge\u00e7en Ba\u015fkan Z\u00fchre Eyaz ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerine te\u015fekk\u00fcr ederek, \u201c\u00d6\u011frencilerin bilgilerini peki\u015ftirmesi, geli\u015ftirmesi ve kitap okuma al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kazanmas\u0131nda k\u00fct\u00fcphanelerin ayr\u0131 bir yeri vard\u0131r. Ben bu \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n, bir \u00f6rnek olmas\u0131n\u0131 ve daha fazla okulda k\u00fct\u00fcphane a\u00e7\u0131lmas\u0131na vesile olmas\u0131n\u0131 diliyorum\u201d dedi. Van Usta \u00d6\u011freticiler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Zehra Eyaz ise bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam edece\u011fini ve daha birka\u00e7 okulda k\u00fct\u00fcphane donat\u0131lar\u0131n\u0131n hayata ge\u00e7irilece\u011fini s\u00f6yledi. Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan program a\u00e7\u0131l\u0131\u015f kurdelesinin kesilmesi ve k\u00fct\u00fcphanenin gezilmesi ile sona erdi.