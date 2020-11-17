4B Yazılım’dan web sitesi kampanyası

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri, 6’ncı yıldönümlerine özel web sitesi kampanyası başlattı.

2005 yılından beri Van’da web hizmeti verdiklerini ifade eden 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Yetkilisi Bilgin Berge, markalarının 6’ncı yılına özel kampanya başlattıklarını söyledi. Herkes internet sitesi sahibi olsun diye kampanya başlattıklarını dile getiren Berge, “2005 yılında Bilanadolu adıyla web sitesi hizmeti vermeye başlamıştık. Sonrasında bu hizmetimizi Van Bilişim adıyla sürdürdük. 2016 yılından beri yeni kurumsal kimliğimiz 4B adıyla bölgede yazılım alanında çığır açtık. 15 yıllık bilgi ve birikimle halen web hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz. Bugün de yılsonuna kadar herkes web sitesi sahibi olsun diye kampanya başlattık” dedi.

Yılsonuna kadar başlangıç web paketlerinin sadece 500 TL olduğuna dikkat çeken Berge, “Kampanyamız kapsamında yönetilebilir başlangıç web sitesi sadece 500 TL olup, paketimizin detayları www.vanbilisim.com web adresimizde yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

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