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2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

İHA

2. Lig: Vanspor FK: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığsporu 21 mağlup etti.

Stat: Atatürk
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot xx, Muratcan Ilgaz xx, Serkan Öksüz xx
Vanspor Futbol Kulübü: Bekir Demircan xx, Abdulkadir Özdemir xxx, Utku Şen xx (Cem Özdemir dk. 74 x), Sedat Cengiz xxx, Üzeyir Ergün xxx, Sefa Küpeli xx (Zafer Şensoy dk. 62 xx), Rüştü Hanlı xxx, Burhan Arman xx, Oktay Aydın xx (Yaser Yıldız dk. 82 ?), Barış Gök xx, Yakup Demir xxx
Tetiş Yapı Elazığspor: Okan Aytekin x, Onur Alsu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Cihan Canpolat x (Muhammed Umut Akbulut dk. 46 x), Eren Çinkılınç x (Fırat Ergün dk. 33 x, Hasan Ekici dk. 86 ?), Salih Polatdemir x, Ömer Yıldız x, Hebat Alan x, Tufan Kelleci x, Yiğitcan Erdoğan x, Yusuf Ensar Poyrazlı x
Goller: Sedat Cengiz (dk. 29 pen.) Yakup Demir (dk. 87) (Vanspor FK), Ömer Faruk Aydemir (dk. 80) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Barış Gök, Abdulkadir Özdemir, Sefa Küpeli, Rüştü Hanlı, Oktay Aydın (Vanspor FK), Fırat Ergün, Ömer Yıldız (Tetiş Yapı Elazığspor)

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