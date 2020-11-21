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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SP İl Başkanı İlhan: “Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van’a kazandırdıkları nelerdir?”

İHA

SP İl Başkanı İlhan: “Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van’a kazandırdıkları nelerdir?”

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan Kent Danışma Kurulu’nun şu ana kadar kente kazandırdıklarını sordu.
Saadet Partisi Van İl Başkanlığı bu haftaki gündem toplantısını gerçekleştirdi. SP il Başkanlığı bu haftaki gündem konusunu geçtiğimiz yıl oluşturulan Kent Danışma Kurulu tarafından yapılan toplantılar ve alınan kararlar olarak belirledi. Gazetecilere açıklamalarda bunun SP İl Başkanı İlhan, Kent Danışma Kurulunun yaklaşık iki yıldır çeşitli konu başlıklarıyla yaptığı toplantıları yakinen takip ettiklerini belirtti. Başkan İlhan, “Gördüğümüz kadarıyla geçmişte Van kamuoyu nasıl Güçbirliği Platformu toplantılarıyla oyalandıysa bugün de Kent Danışma Kurulu toplantılarıyla oyalanmaktadır. Bugüne kadar yapılan toplantılar neticesinde Kentin faydasına hiçbir iş yapılmadığı aşikar. Dünden bugüne istisnalar dışında, farklı bir sesin farklı bir düşüncenin içinde olmadığı belli bir grup tarafından yapılan toplantılar ilimizde klasikleşmiş olan içi boş toplantılardan biridir” dedi.
Geçtiğimiz hafta Kent Danışma Kurulu toplantısının tarım ve hayvancılık konu başlığıyla yapıldığını anımsatan İlhan, “Toplantı neticesinde alınan kararlar toplantının içeriği hakkında kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadı. Oysaki Van’da ön plana çıkan iki sektörden biri Tarım ve Hayvancılık. Van yüzölçümü, arazi yapısı ve iklimiyle tarım ve hayvancılığa oldukça elverişlidir. Türkiye’de küçükbaş hayvancılığının başkenti olan Van’da hayvancılıkla bağlantılı olan geçmişte Milli Görüş iktidarında yapılmış olan Van Yem, Van Süt, Van Kundura Fabrikası gibi fabrikalar vardı bugün bunların yerleri ya harabe oldu ya da tamamen yıkıldı gitti. Acaba Kent Danışma Kurulu olarak iki yıla yakındır yaptığınız toplantılar neticesinde Van'a hangi hizmetlerin gelmesini sağladınız. En son yaptığınız Tarım ve Hayvancılık konulu toplantı neticesinde Van'da Tarım ve Hayvancılığın kalkınması için hangi fabrikaları yapma kararı aldınız, meraların ıslahı veya tarım alanlarının boş kalmaması için ne gibi kararları aldınız. Aldığınız kararları ne zaman, nasıl ve ne şekilde uygulayacağınıza dair nasıl bir yol haritası hazırladınız bunları bilelim ki yaptığınız toplantılar boş olmasın. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bugüne kadar yapılan Kent Danışma Kurulu toplantılarının Van’a kazandırdıkları nelerdir tüm bunların kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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