Başkale’de arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde arazide jandarma tarafından 9 çuval içeresinde tıbbi ilaç ele geçirildi. İlaçların Türkiye üzerinden kaçak yollarla İran'a götürülmek istendiği belirtildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arazi araması yaptı. Yapılan arazi aramalarında Türkiye üzerinden İran´a kaçak yollarla götürülmek istendiği belirtilen 9 çuvalda 9 bin 672 tablet, 118 bin 885 hap, 380 şişe kapsül, 140 enjektör, 2 aerosol Türk menşeli tıbbi ilaç ele geçirildi. Tıbbi ilaçlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2020-11-24 10:37:23



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