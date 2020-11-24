Deprem şehidi öğretmenler, mezarları başında anıldı

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde Erciş´te yaşamını yitiren öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde meslektaşları tarafından mezarları başında anıldı.

Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde Erciş ilçesinde 76'sı öğretmen, 644 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Deprem şehidi öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde meslektaşları tarafından mezarları başında anıldı. Öğretmenler için dualar okundu, mezarlarına karanfil bırakıldı.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Saddık İşler, hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 23 Ekim 2011 Van depreminde hayatın kaybeden 76 öğretmenimiz anısına deprem şehidi Mesut Özata öğretmenimizin kabirlerine karanfil bırakıp, dua ettik. Depremde hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimize Allah´tan rahmet diliyorum" dediDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-11-24 11:24:20



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