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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da bir otomobilde 30 kilo eroin ele geçirildi

İHA

Van'da bir otomobilde 30 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelinilen bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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