Van'da, yılın ilk gününde cadde ve sokaklar sessiz

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da yılın ilk gününde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye, yeni yıla koronavirüsün gölgesinde girdi. Salgın tedbirleri kapsamında yurt genelinde 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00´de başladı. 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00´e kadar sürecek olan kısıtlama nedeniyle, her yıl binlerce İranlı turistin yılbaşını kutlamak için geldiği Van'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen caddelerde, polis denetimlerini aralıksız sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-01 10:58:03



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