Çaldıran Belediyesi geleceğin milli kayakçılarını yetiştiriyor

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığına ait termal kayak merkezinde geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi amacıyla minik kayakçılara eğitim veriliyor.

2050 rakımlı Çaldıran ilçesinde belediyeye ait ve doğal kardan oluşan termal kayak merkezinde kayak antrenörleri tarafından kayak eğitimi veriliyor. Kayak eğitimleri kapsamında öğrencilere kayak malzemeleri, ulaşım ve yemek imkanları sunuluyor. Dünyada termal su ve kayak merkezinin bir arada nadir bulunduğu yerlerden birinin Çaldıran olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz Türkiye’nin en soğuk ve doğal kar yağışının bulunduğu yerlerdendir. Belediyemiz tarafından yaptırılan ve doğal kar yağışından oluşan termal kayak merkezimizde milli kayakçılar yetiştiriliyor. Kayak antrenörleri tarafından eğitilen çocuklarımıza kayak malzemesi, ulaşım ve yemek imkanları sunuyoruz. Çaldıran’da kayak bilen ve kayak öğrenmeye çalışan gençlerimize ve çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. İmkanları bulunmayan öğrencilerimizi evlerinden alarak çalışmalara katılmalarına imkan sunuyoruz. Aynı zamanda kayak yeteneği olup da ailesi tarafından izin verilmeyenlerin aileleriyle görüşerek eğitimlere katılmalarını sağlıyoruz” dedi.

“Ülkemize yeni kayakçılar kazandırmak istiyoruz” diyen Başkan Ensari, “Kayak eğitimlerine katılan çok yetenekli öğrencilerimizin bulunduğunu tespit ettik. Bunları değerlendirerek ülkemize kazandırmak istiyoruz. Antrenörlerimiz ilk önce çocuklarımıza kayakta kullanılan malzemeleri tanıtarak kayak esnasında düşmelerde yaşanabilecek riskler konusunda bilgilendiriliyorlar. Verilen bir takım eğitimlerin ardından antrenörlerimiz refakatinde pistte pratik uygulamalara geçiliyor. İlçemizde bu tür sporların hayata geçirilmesi ile hem gençlerimiz boş vakitlerinde eğlenme hem de kayak öğrenme fırsatını elde etmiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

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