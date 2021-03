Milletvekili Arvas, Van’a yapılan yatırım ve destekleri anlattı AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Van’ın ve bölgenin geri kalmışlığında pay sahibi olanların bugün kalkıp gayrı safi milli hasıladan ve ekonomiden bahsetmeleri çok samimi değildir”

– AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yıllardır PKK terörünün neden olduğu toplumsal, sosyal, ekonomik ve psikolojik tahribatın ve etkilerinin ortadan kaldırılması için gayret ettiklerini belirterek, “Van’ın ve bölgenin geri kalmışlığında pay sahibi olanların bugün kalkıp gayrı safi milli hasıladan ve ekonomiden bahsetmeleri çok samimi değildir” dedi.

Van’ın sosyal, politik ve ekonomik sorunlarının araştırılması amacıyla HDP grubu tarafından verilen araştırma önergesi Meclis’te ret edildi. Vanlı olmayan konuşmacı milletvekillerinin Van’ı konuştukları genel kurulda AK Parti grubu adına konuşan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van’ın sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre 75. sırada olduğunu ifade ederek, bunu değiştirmek için yapılan çabaları, yatırımları, bölgesel uygulamaları anlattı. Durumun sebebini ve müsebbiplerini de anlatan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Hükümetinin Van iline yaptığı yatırım ve desteklere değindi.

Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 75. sırada yer alan Van’ın kalkınması için AK Parti hükümetleri döneminde gözle görülür samimi bir çaba olduğunu ifade eden Arvas, “AK Parti döneminde uygulanan KÖYDES ve BELDES projeleri cumhuriyet döneminin en kapsamlı altyapı ve üst yapı yatırımlarıdır. Cazibe Merkezleri Destekleme Programları ile kente değer katacak, istihdam sağlayacak birçok alanda büyük ölçekli yatırımlar yapıldı. Özellikle işsizliğin panzehri olacak istihdam kaynakları oluşturmak için Erciş’te yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Van Organize Sanayi Bölgesi genişletildi. Tekstil kentler kuruldu. Gürpınar’da ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ kuruluş çalışmaları devam ediyor. Jeotermal sanayi bölgesi çalışmalarına başladık” dedi.



“Yıllardır PKK terörünün neden olduğu tahribatın ortadan kaldırılması için gayret ediyoruz”

Van ve bölge illerine pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde yeni teşvik uygulamalarının hayata geçirildiğini dile getiren Arvas, şöyle devam etti:

“Yine bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hükümetlerimiz döneminde yeni kalkınma ajansları kuruldu. DAP ve DAKA kalkınma idareleri tarafından Van’da çok önemli icraatlar yapıldı. AK Parti belediyelerimiz başarılı çalışmalarının yanı sıra istihdam konusunda elini taşın altına soktular. Gevaş ve Gürpınar’da belediye başkanlarımız emek yoğun sektörde faaliyet gösteren iş adamları ile işbirliği yaparak bu ilçelerimizde fabrikalar kurdular. Gençlerimize iş ve aş imkânı sağladılar.

AK Parti kadroları ve kayyımların amacı da, gayesi de hizmet etmektir. Yıllardır PKK terörünün neden olduğu toplumsal, sosyal, ekonomik ve psikolojik tahribatın ve etkilerinin ortadan kaldırılması için gayret ediyoruz. Terörün bitmesi, asayişin sağlanması, huzurun ve güvenin tesisi için mücadele ediyoruz.”



“30 yıllık aradan sonra Katar’a 33 bin adet küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı”

Milletvekili Arvas, AK Parti’nin bugüne kadar Van’da yaptığı bazı yatırımları ise sıralayarak, sektörlerle ilgili bilgiler verdi. Arvas, “Küçükbaş hayvan varlığımız 3 milyon 166 bin 236 ile Türkiye’de birinci sıradayız ve ülkemizin yüzde 6’sını karşılamaktayız. 30 yıllık aradan sonra 2020 yılı içerisinde Van’dan Katar’a 33 bin adet küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı. Büyükbaş hayvan varlığımız 197 bin 500 adet ve ülkemizde yüzde 1’i Van ilimiz tarafından karşılanmakta. Arıcılık bal üretiminin yüzde 2’sini Van karşılamaktadır. 2020 yılında 87 bin 201 çiftçimize 162 milyon destekleme ödemesi yapılmıştır. Bakanlığımızın yaptığı son değişiklik ile hayvanlar kayıt altına alınarak küpeleme işlemleri yapılmaktadır. İlimizde mera alanımız 1 milyon 300 bin hektar olup ülkemizdeki mera alanının yaklaşık yüzde 10’u ilimizde bulunmaktadır. 673 yaylamız mevcuttur. Neredeyse yaylaların tamamı vatandaşa açıktır. Gübre destekleri 2020 yılında yüzde yüz artırılmıştır. Pandemi sürecinde çiftçilerimizin üretimini artırmak amacıyla 3,5 milyon TL değerinde yüzde 75 hibeli hububat ve yem bitkileri tohumu dağıtılmıştır. 2020 yılında Van Valiliğinin Ziraat Bankası ile yapmış olduğu protokolle ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesi ile köyünde ikamet edenlere 100 baş koyun sürüsü oluşturmak üzere 100 bin TL sıfır faizli bir yıl ödemesiz 7 yıl geri ödemeli kredi imkânı sağlanmıştır.

Van OSB’deki firma sayımız 116’dır. İnşaat durumunda olan sayımız ise 26’dır. Şubat 2021 yılında pandemi sürecinde olmamıza rağmen sayımız düşmemiş, 3 bin 101 çalışanımız mevcut. Bunların bin 202’si kadın çalışanımızdır. Tekstil OSB’de ise 3 bin vatandaşımız istihdam edilmektedir. Fabrikalarımızda üretim hiç durmamış, 2019 yılında organize sanayi bölgesinde kullanılan elektrik 16 milyon kilovat saat iken 2020 yılında 19 milyon kilovat saate çıkarak aksine artış olmuş, fabrikalarımız son sürat çalışmalarına devam etmiştir” diye konuştu.



15 bin kişiye istihdam kapısı açılıyor

Organize sanayi bölgesinin 5. etabının alt yapısının DAKA ve YİKOP tarafından tamamlandığını da dile getiren Arvas, şöyle devam etti:

“Bu alanın 100 hektarı tekstil bölgesi ilan edilmiş. Şu an arsa tahsis aşamasında olup yatırım yapacak firmaların başvuruları alınmakta, fabrikalar tamamlandığında yaklaşık 15 bin kişiye istihdam kapısı açılacaktır. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında ilimize yapılan yatırımlar ise Van Tekstil Projesi, Van Tekstil ve Hazır giyim OSB Altyapı Projesi, Van Tekstil ve hazır Giyim OSB Sosyal Donatıların Oluşturulması Projesi, istihdama katkı sağlayacak diğer projeler ise Gürpınar Belediyesinin uygulayacağı Gürpınar Ayakkabı Üretim Atölyesi,

Erciş Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı ve Yol Altyapı Projesidir.”



Sosyal yardımlar

Van il merkezi ve ilçelerinde vatandaşa yapılan sosyal yardımlara da değinen Arvas, “Van il merkezi ve ilçelerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından sosyal yardımlar 2020 yılı için 814 milyon 250 bin TL, 2020 yılı pandemi ve koruma desteği 324 milyon 400 bin TL olmak üzere 1 milyar 138 milyon 650 bin TL destek sağlanmıştır. Ayrıca Sosyal Koruma Kalkanı Projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile pandemi süreci boyunca ilimize 364.430,929 TL destek sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.



Van’a yapılan yatırımlar

Çevre yolu ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Arvas, “11 kilometrelik kısımda toprak ve sanat yapıları tamamlandı. Sezon başladığında 11 kilometrelik kısımda toprak ve sanat yapıları çalışmaları devam edecektir. Bahçesaray ilçemizde kar tüneli çalışmaları devam etmektedir. Çatak ilçemizde çığ tüneli başlayacaktır. Bahçesaray ilçemizde çığ ile ilgili proje ihalesi yapılmış, proje çalışmaları bitmiştir. Hükümetimizin Van ve ilçelerine 20192020 yılı yatırımcı kuruluşlar tarafından belediyeler hariç yaptığı yatırımlar yaklaşık 4 milyar TL’dir. Başkale 1 milyar 136 milyon, Bahçesaray 35 milyon, Çaldıran 135 milyon, Çatak 108 milyon, Edremit 437 milyon, Erciş 556 milyon, Gevaş 6 milyon, Gürpınar 280 milyon, İpekyolu 201 milyon, Muradiye 216 milyon, Özalp 316 milyon, Saray 106 milyon, Tuşba 450 milyon TL’dir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar yaptığımız Van ili 20032020 yılları arası sektör ve Bakanlıklara göre kamu yatırımları İçişleri 555.849.000, Aile ve Sosyal Politikalar 26.175.168, Adalet 121.913.000, Eğitim 1.210.769.804, Sağlık 549.106.000, Enerji ve Tabii Kaynaklar 1.871.542.000, Gençlik ve Spor Bakanlığı 78.719.136, Kültür ve Turizm 80.398.324, Tarım ve Orman 3.984.462.527, Çevre ve Şehircilik 181.407.503, Ulaştırma ve Altyapı 12.772.340.000, Sanayi ve Teknoloji 113.914.000, TOKİ 2.582.872.000, AFAD 61.743.487, İl Bank 716.000.00, Vakıflar 20.502.000, Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma 3.419.282.355, Kalkınma Ajansı 206.776.809 TL olmak üzere toplam 28.553.773.113 TL’dir. 18 yıllık AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her tarafı her alanda adeta şantiye alanı gibi olmuş ve Van’da bundan nasibini almış ve almaya devam edecektir” diye konuştu.



“Kapıköy’ün kapalı olmasının yegâne sebebi siyasi değil pandemidir”

PKK terör örgütünün tahribatını anlatan Milletvekili Arvas, “Elindeki imkanları bölge halkı için kullanmayanlar, terör örgütünü destekleyenler, iş insanlarından haraç alınmasına, aileleri ve malı ile tehdit edilmesine göz yumanlar, AK Parti hükümetince binası yapılan ve küçük araç geçişine açılan Kapıköy’de memurların PKK tarafından kaçırılmasına sessiz kalanlar, iş makinelerinin yakılmasına seyirci kalanlar, hizmeti öteleyerek, projelerini anlatmak yerine kimlik siyaseti güderek, korkutarak siyaset yapanlar, kısacası Van’ın ve bölgenin geri kalmışlığında pay sahibi olanların bugün kalkıp gayrı safi milli hasıladan ve ekonomiden bahsetmeleri çok samimi değildir. Miş gibi yapmaları halk nezdinde karşılık bulmayacaktır. Kapıköy üzerinden algı oluşturmaya çalışanlar çok iyi biliyorlar ki Kapıköy’ün kapalı olmasının yegâne sebebi siyasi değil pandemidir. Önce sıhhat sonra seyahat, halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Bizlerde Kapıköy’ün tekrar hizmete açılması için süreci yakından takip edip gayret gösteriyoruz. Kalkınma, gelişme ve büyüme kavramları asayiş, huzur ve güven ortamı ile ilişkilidir. Sermaye kırılgan ve ürkektir. Hiçbir yatırımcı huzursuzluğun olduğu, mal ve can güvenliğinin olmadığı yere gitmez. Gerçekten Van’ın insanını, gencini, ekonomisini önemsiyorsanız, derdi ile dertlenmek istiyorsanız gelin parti siyasetini bir tarafa bırakalım, hep birlikte amasız, fakatsız sorunlara çözüm arayalım. İşsizliğe çare bulalım. Van’ımıza samimiyet ile hizmet edelim” şeklinde konuştu.

Arvas, pandemi süreci boyunca özverili çalışan sağlık çalışanları ve paydaşlarına da teşekkür ederek, “Büyük sabır ve kararlılıkla maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek, Van’ın az riskli bölgeler içerisinde olmasını sağlayan vatandaşlarımızı tebrik ediyor, atılan normalleşme adımlarında rehavete kapılmadan kalabalıklardan uzak durarak kurallara riayet edeceklerini umuyorum” dedi.

