Vali Bilmez: “İlçenin tamamında okulları tatil etmek zorunda kaldık”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde taziyeden kaynaklı vakaların olduğu belirterek, “Saray’da uzun süredir vakamız hemen hemen yok denecek düzeydeydi ama maalesef yine bir taziyeden kaynaklı ilçemizin tüm okullarını kapatmak zorunda kaldık” dedi.

Türkiye risk haritasında Van’ın mavi renk ile düşük riskli iller arasında yer almasından dolayı Vali Bilmez, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, oda başkanları, STK temsilcileri ve sağlık ekipleriyle esnafı gezdi. Ziyaretleri sırasında esnafa teşekkür eden Vali Bilmez, sahip olunan mavi rengin değişmemesi için kurallara bundan sonra da uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Daha sonra ziyaretleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Bilmez, “Bugün İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de bir denetim seferberliği başlatıldı. Biz de şu an iş yerlerimizi denetleyerek, esnafımıza şimdiye kadar ki gayret ve desteklerinden dolayı, kentimizin renginin mavi olmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ettik. Bundan sonraki süreçte tedbirleri elden bırakmamak, mavi rengimizin devam etmesi için pandemi kurulunca önerilen ve il hıfzıssıhha kurulunca karara bağlanan tedbirlere aynen uymaya çalışacağız. Yeni dönemdeki tedbirlere uyarak İnşallah hayatımızı devam ettireceğiz. Bugün bütün ilçelerde sağlık, zabıta, emniyet, jandarma ekiplerimiz sahada. Bir taraftan hem rehberlik ediyoruz, bir taraftan da mavi rengimizden dolayı tebrik ediyoruz” dedi.



Bugün Saray ilçesinde taziyeden kaynaklı vakaların olduğu ve bu nedenle ilçede okulları kapatmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Bilmez, “Maalesef orada yayılan son üç dört gün ki vaka gidişatına göre ilçenin tamamında okulları tatil etmek zorunda kaldık. İnşallah 10 gün içinde oradaki bütün vakaları söndüreceğiz. Çünkü Saray’da uzun süredir vakamız hemen hemen yok denecek düzeydeydi ama maalesef yine bir taziyeden kaynaklı ilçemizin tüm okullarını kapatmak zorunda kaldık. Vanlı hemşehrilerimizin taziye konusunda duyarlılıklarını devam ettirmelerini bekliyoruz. Cenaze törenlerine katılabilirler ama kurallara uymak kaydıyla. Taziyelerin kesinlikle yasak olduğunu, kendi sağlığımız için, kentimizin ticareti için bu taziye ortamını oluşturmamamız, oluşturan olursa da o taziyelere gitmememiz ve onlara bir mahalle baskısını uygulamamız gerektiğine inanıyorum. O konuda tüm Van halkından destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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