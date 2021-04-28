Van Büyükşehir Belediyesinin yeni araçları görücüye çıktı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Öz kaynaklarımızla aldığımız 79 aracı Vanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz”

Van Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini ve kapasitesini arttırmak için öz kaynaklarıyla 54 milyon TL değerinde yeni aldığı 79 araçla filosunu genişletti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 79 halk otobüsü ve iş makinesinin tanıtım programı gerçekleştirildi. Araç tanıtım programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Ömer Keskin, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van ESOB Başkanı İsa Berge, kurum amirleri ve STK başkanları katıldı.



"Toplu taşımada rahatlama sağlayacak"

Tanıtım toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, araçları hizmete almanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Yeni alınan araçların özellikle toplu taşımada büyük bir rahatlama sağlayacağını ifade eden Vali Bilmez, “Van Büyükşehir Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için kendi öz kaynaklarımızla aldığımız 79 aracı Vanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu araçlardan bir tanesini Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, bir tanesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe olarak verilmiştir. Geri kalan araç 52 milyon TL’ye satın alınmıştır. Buradaki araçların toplan değeri ise 54 milyon TL’dir. Bir taraftan bu araçlarımızı hizmete alırken, diğer taraftan kronikleşmiş yıllardır sürüncemede kalan problemleri de teker teker masaya yatırıp çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Katı Atık Entegre Tesisi gibi mega projelerin son durumu hakkında da bilgi veren Bilmez, “Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak 180 milyon TL maliyetli Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisidir. Bu projemiz tamamlandı ve çok kısa süre sonra tesisimiz faaliyete başlayacaktır. İlimizin en önemli sorunları arasında vahşi depolama sistemi geliyordu. Bunun çözümü için 2 etap halinde Katı Atık Entegre Tesisi hazırlandı. Projenin 1. etabında vahşi depolanmış yaklaşık 3 milyon metreküp çöplük alanın rehabilite edilerek mevcut çöpten elektrik üretilmesi işi geçen sene tamamlanarak faaliyete alınmıştır. Projenin 2. etabı şu an yüzde 65 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmış olup, bu yıl ekim ayında faaliyete alınması planlanmaktadır. Bu tesisimiz yaklaşık 140 milyon TL’ye mal olacaktır. Akköprü Millet Bahçesi projesinin inşaat çalışmasına başlanmıştır. Eski Devlet Hastanesinin yeri Büyükşehir Millet Bahçesi, yine yaklaşık 2 yıldır çalışma yapılamayan 600 dönümlük bir alanda Van halkına hizmet verecek olan Fidanlık Parkı projesindeki çalışmalar tekrar başlatılmıştır. Her üç parkında tamamlanması ile Van’da 3 ayrı noktada 3 Millet Bahçesi hayata geçirilmiş olacaktır. Yine Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve yıllardır sahipsiz bir halde kalan Tekel Binası’nda da restorasyon projeleri tamamlatılmış ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır” diye konuştu.

Vali Bilmez, konuşmasının devamında çevre yolu, Edremit kanalizasyon işi, kırsal alandaki çalışmalar, sosyal ve sağlık alanı çalışmaları ile imar çalışmalarından bahsetti. Yapılan konuşmanın ardından halk otobüsü şoförlerine sertifika takdim edildi. Daha sonra okunan duanın ve kurdele kesiminin ardından araç filosu incelendi.

Vali Bilmez, yeni alınan akıllı halk otobüslerin özelliklerini incelerken aracı kısa mesafede kullandı. Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra halk otobüsüyle kent merkezine yolculuk etti.

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