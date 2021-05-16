Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu

Beşiktaş’ın Göztepe’yi 21’lik skorla mağlup ederek şampiyon olması Van’da sevinçle karşılandı.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi 21 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi, korona virüs gölgesinde kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Van’da da maç bitiminde bir araya gelen siyahbeyazlı taraftarlar, konvoy halinde şehir merkezinde tur attı. Korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklarda kutlama yapamayan taraftarlar, sevinçlerini konvoy eşliğinde slogan atarak gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.