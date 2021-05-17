Vali Bilmez, büyükşehir belediyesinin çalışmalarını takip etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, büyükşehir belediyesinin kentte devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte çalışmalarına hız verdi. 17 günlük süreçte devam eden çalışmaları takip eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmalarda gelinen aşama ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Hacıbekir Caddesi son etabında devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Bilmez, çalışmanın bugün tamamlanması talimatını verdi. Bir süre caddedeki çalışmaları takip eden Vali Bilmez, daha sonra Şerefiye Mahallesi Çohaz Kavşağı’ndaki düzenleme çalışmalarında gelinen aşamayı inceledi. Daha sonra Kurubaş Mahallesi'nde büyükşehir belediyesince ilk kez yapılan beton yolunu inceleyen Vali Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesindeki Eski Fidanlık sahil yolunda devam eden çalışmaları takip ederek proje hakkında bilgi aldı.

Sahil yolunun büyük bir kısmını yürüyen Vali Bilmez’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve yüklenici firma temsilcileri eşlik etti.

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