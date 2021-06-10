Jandarmanın bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı

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Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı.

Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi Kale mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı bir şahin gördü. Ekipler, yaralı Şahin'i yanlarına alarak Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı´na getirdi. Şahin, buradaki bakım ve tedavisi için Van Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Van Tuncay AVCI

2021-06-10 17:50:28



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