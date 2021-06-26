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Van Gölü kıyıları Ege’yi aratmıyor Van’da serinlemek isteyenler kıyılara koştu

İHA

Van Gölü kıyıları Ege’yi aratmıyor Van’da serinlemek isteyenler kıyılara koştu

Van Gölü’nün Edremit kıyılarında hizmet vermeye başlayan aquaparklar vatandaşlarla dolup taşarken, oluşan görüntüler ise Ege kıyılarını aratmadı.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü kıyıları, hava sıcaklıklarının 30 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşların akınına uğruyor. Kentin turist ağırlayan ilçelerinden olan Edremit kıyılarını tercih eden vatandaşlar, normalleşmeyle birlikte hizmet vermeye başlayan aquaparklara akın etti. Burada dev kaydıraklarda kayan vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

“Dışarıdan gelenler Van’a hayran kalıyor”
İHA muhabirine konuşan işletmeci Serhat Taşkulak, kısıtlamaların sona ermesiyle hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Geçen yıl kısa bir süre hizmet verdiklerini anımsatan Taşkulak, “Bu sene hazırlıklarımızı daha iyi yaparak hizmet vermeye başladık. Van Gölü sahillerimiz çok güzel. Temizliğe de dikkat edilmesi gerekiyor. Burada güzel bir alan oluşturduk. Burada yüzen misafirlerimiz de, bizler de çok memnunuz. Dışarıdan gelenler Van’a hayran kalıyor. Burayı görenler, Van’ın geliştiğini de fark edebiliyor. Ege ve Marmara’yı aratmıyoruz” dedi.
Van Gölü sahilinde kurulan işletmelerin Antalya ve ya İzmir’i aratmadığını ifade eden vatandaşlar ise serinlemek için geldikleri sahillerde doyasıya eğlendiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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