Vanlı öğrenciler tabletlerine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı öğrenciler tabletlerine kavuştu

İHA

Vanlı öğrenciler tabletlerine kavuştu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öncülüğünde Van’ın Muradiye ilçesine bağlı 7 mahalle okulunda okuyan 56 öğrenciye tablet dağıtıldı.
Çocukların nitelikli eğitimle buluşması için çalışan ve 26 yıldır 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokunan TEGV’in, Eski Arçelikliler Derneği işbirliğiyle yürüttüğü ‘Yeni Dünya’ kampanyasına gelen bağışlar, bu kez Vanlı çocukları sevindirdi. Kampanya kapsamında temin edilen 56 tablet bilgisayar, Van’ın Muradiye ilçesindeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu’nun katılımıyla yapılan dağıtımda, tabletlerine kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadı.
Öğrenciler, kendilerine dağıtılan tabletlerle hem Milli Eğitim Bakanlığının verdiği derslere hem de fen, matematik, İngilizce, bilişim, okuma, sosyalduygusal öğrenme etkinliklerinin bulunduğu TEGV’in uzaktan eğitim platformuna ulaşabilecek.
Açıklamalarda bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, çocuklara fırsat eşitliği sunmaya çalıştıklarını belirtti. Tosyalı, “Ülke olarak pandemi döneminde en az sağlık kadar önemli bir eğitim sorunu da yaşıyoruz. Çocuklarımız hem okullarından hem öğretmenlerinden ayrı kalırken, çeşitli altyapı sorunları nedeniyle uzaktan eğitimden de eşit fırsatlarla yararlanamıyor. Özellikle köy okullarındaki teknolojik eksiklikler, eğitimin sağlıklı yapılmasına engel oluyor. Bu proje sayesinde tüm öğrencilerimizin teknolojiyle buluşacağı, çok daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalıştığımız kampanyanın, tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Bağışlarıyla çocuklarımızı sevindiren IMCD’ye teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
(Özel) Sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek aşı yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Sağlık ekipleri fabrikaları tek tek gezerek ...
Genel Sekreter Çelikel basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel basın mensuplarıyla bir araya ...
Narkotik köpeği 'Thor', otomobilin yakıt deposunda 69 kilo metamfetamin buldu
YEREL HABERLER Narkotik köpeği 'Thor', otomobilin yakıt deposunda 69 ...
Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama
Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 68 kilo likit metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da bir otomobilin yakıt deposunda 68 kilo likit ...
Vali Bilmez, Van Kalesi’ne taşınacak nikah salonunu inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Van Kalesi’ne taşınacak nikah salonunu ...
Van’da bir mahallenin başı bit ve pirelerle dertte Yaz aylarında korkulu rüyaları olan haşereler sabaha kadar uyutmuyor
YEREL HABERLER Van’da bir mahallenin başı bit ve pirelerle ...
Başkan Say’dan vatandaşlara aşı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan vatandaşlara aşı çağrısı
Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
YEREL HABERLER Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
Van Büyükşehir Belediyesinden korona virüs aşısı ile ilgili seminer
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden korona virüs aşısı ile ...
Tuşba Belediyesinden borç ödemede büyük kolaylık
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden borç ödemede büyük kolaylık
Yazar Hayati İnanç Erciş'te gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Yazar Hayati İnanç Erciş'te gençlerle buluştu
“Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasının birincileri ödüllerini aldı
YEREL HABERLER “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasının ...
Van milletvekilleri sanayi projeleri için destek istedi
YEREL HABERLER Van milletvekilleri sanayi projeleri için destek ...
Van Gölü manzaralı ‘Ulusal Resim’ çalıştayı Edremit Belediyesinin 'Ulusal Resim Çalıştayı' başladı
YEREL HABERLER Van Gölü manzaralı ‘Ulusal Resim’ çalıştayı Edremit ...
Başkan Tanış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Tanış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Van'da, mahalleyi bit ve pireler sardı
YEREL HABERLER Van'da, mahalleyi bit ve pireler sardı
Van'da 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Vali Bilmez'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
Van Gölü’nde buharlaşma korkunç seviyelere ulaştı Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu: “Düşen yağışların önemli bir kısmı buharlaşıyor”
YEREL HABERLER Van Gölü’nde buharlaşma korkunç seviyelere ulaştı Van ...
Van’da 23 bin 720 adet sentetik hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 23 bin 720 adet sentetik hap ele geçirildi
Başkan Akman’dan ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj ...
Türkiye'nin en doğusu Van’da eşsiz gün batımı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en doğusu Van’da eşsiz gün batımı