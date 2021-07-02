Vanlı öğrenciler tabletlerine kavuştu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öncülüğünde Van’ın Muradiye ilçesine bağlı 7 mahalle okulunda okuyan 56 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Çocukların nitelikli eğitimle buluşması için çalışan ve 26 yıldır 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokunan TEGV’in, Eski Arçelikliler Derneği işbirliğiyle yürüttüğü ‘Yeni Dünya’ kampanyasına gelen bağışlar, bu kez Vanlı çocukları sevindirdi. Kampanya kapsamında temin edilen 56 tablet bilgisayar, Van’ın Muradiye ilçesindeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu’nun katılımıyla yapılan dağıtımda, tabletlerine kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Öğrenciler, kendilerine dağıtılan tabletlerle hem Milli Eğitim Bakanlığının verdiği derslere hem de fen, matematik, İngilizce, bilişim, okuma, sosyalduygusal öğrenme etkinliklerinin bulunduğu TEGV’in uzaktan eğitim platformuna ulaşabilecek.

Açıklamalarda bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, çocuklara fırsat eşitliği sunmaya çalıştıklarını belirtti. Tosyalı, “Ülke olarak pandemi döneminde en az sağlık kadar önemli bir eğitim sorunu da yaşıyoruz. Çocuklarımız hem okullarından hem öğretmenlerinden ayrı kalırken, çeşitli altyapı sorunları nedeniyle uzaktan eğitimden de eşit fırsatlarla yararlanamıyor. Özellikle köy okullarındaki teknolojik eksiklikler, eğitimin sağlıklı yapılmasına engel oluyor. Bu proje sayesinde tüm öğrencilerimizin teknolojiyle buluşacağı, çok daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmaya çalıştığımız kampanyanın, tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Bağışlarıyla çocuklarımızı sevindiren IMCD’ye teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

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