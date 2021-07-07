Doğuştan kulağı olmayan minik Zelal’in annesi yardım bekliyor Minik Zelal için Haluk Levent’ten yardım çağrısı

Van'da doğuştan mikrotia (doğuştan kulak yokluğu) hastası olan 3 yaşındaki Zelal Güler'in annesi, çocuğunun tedavisi için yardım bekliyor.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan Zeki ve Gülistan Güler çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zelal Güler, ‘Mikrotia’ hastası olarak dünyaya geldi. Doğuştan sağ kulak deliği ve kepçesi olmadığı için sağlıklı bir şekilde duyamayan minik Zelal’in ailesi, çocuklarının tedavisi için Türkiye’nin dört bir köşesinde hastane hastane dolaştı. Aile araştırmaları sonucunda minik Zelal gibi aynı rahatsızlığı yaşayan ve tedavi olan başka bir çocuğun ailesiyle iletişime geçti. Çocuklarının tedavisinin sadece Amerika’da bir klinikte yapılabildiğini ve tedavi masraflarının da çok yüksek olduğunu öğrenen aile, son çare olarak yardım çağrısında bulundu.



Şarkıcı Haluk Levent’ten destek geldi

Aile, minik Zelal’in sağlıklı bir şekilde duyması için valilik izniyle kampanya başlatmak istiyor. Diğer taraftan minik Zelal’in yaşadığı sıkıntıları duyan şarkıcı Haluk Levent de sosyal medya hesabında yardım çağrısında bulunarak, ailenin başlattığı kampanyaya destek verdi.

İHA muhabirine konuşan anne Gülistan Aslan Güler, kızı Zelal’in kulak yolu ve kulak kepçesinin gelişmeden dünyaya geldiğini belirtti. Mikrotia rahatsızlığının yanında Zelal’in kalp hastalığı ve çift taraflı kalça çıkığı gibi rahatsızlıklarının da olduğunu ifade eden Güler, bu rahatsızlıklarının kısmen tedavi edildiğini söyledi.



“Türkiye’de kulak kanal yolu açılamıyor”

Minik Zelal’in doğduğu günden bu yana sürekli hastanelerde olduklarını anımsatan anne Güler, “Zelal doğduğu günden bu yana araştırma yapıyoruz. Araştırmalarımız sonucunda iyi bir plastik cerrah bulmuştum. Kendisiyle iletişim halindeydim. Türkiye’de çok iyi plastik cerrahi doktorlarımız var. İşlerini iyi yaptıklarından dolayı yapılan kulakla gerçek kulak ayırt edilemiyor. Ancak bizim buradaki sıkıntımız Türkiye’de kulak kanal yolunu açamıyorlar. Bunun da çocuk için risk olduğunu düşünüyorlar” dedi.



“Çocuğum sağlıklı bir şekilde duymuyor”

Zelal’in tedavisi için araştırma yaparken bir aile vasıtasıyla Amerika’dan mikrotia ameliyatı yapabilen doktorlarla tanıştıklarını dile getiren Güler, “Bu doktorların görev yaptığı klinik yetkilileriyle irtibata geçtik. Mail yoluyla haberleşme sağladık. Onlar da bizden bir takım testler istedi. Biz istenilen testleri yaptık. Sonuçlarını inceleyen doktorlar Zelal’in ameliyat olabileceğini söylediler. Zelal’in iç kulak yolu tamam, sadece zardan gerisi inşa edilecek. Dünyanın her yerinde Zelal ile aynı rahatsızlığı olan çocuklar gidiyor. Ameliyat olan çocukları da gördük. Çok başarılı ameliyatlar yapılmış. Çocuğumun duyma gibi bir şansı varsa ben ona ulaşmak istiyorum. Hangi anne baba olursa bizim gibi düşünür. Çocuğum sağlıklı bir şekilde duymuyor. Bu yüzden de sağlıklı da konuşamıyor” diye konuştu.

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