Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında 18 Temmuz tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 2 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 3 adet savunma tipi el bombası, 1 adet PKM makineli tüfek (Biksi) namlusu, 195 adet 7x62 mm fişek, 20 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Dragunov (Kanas) piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 100’lük PKM makineli tüfek (Biksi) mayonu ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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