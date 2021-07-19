Bahçesaray’da ev yangını

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bahçesaray ilçesinde bağlı Bağcılar Mahallesi Evciler Mezrasında ikamet eden Davut Akyüz isimli vatandaşa ait evde meydana meydana geldi. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçesaray Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar ise yangın büyümeden müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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