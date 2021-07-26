Van'ı gururlandıran LGS Türkiye birincileri ilk tercihlerine yerleşti

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı 2021 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayan Vanlı öğrenciler ilk tercihine yerleşti.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 2021 tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan sınavda 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan almıştı.

Van’da da Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar ve Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girmişti. Takdir toplayan öğrenciler, daha sonra yerleşmek istedikleri okulları tercih etti. Tercih sonuçlarına göre; imam hatip öğrencisi Hakan Şakar ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesine, Yusuf Enes Yolcudağ ise yine ilk tercihi olan Ankara Çankaya Fen Lisesine yerleşti. İlk tercihlerine yerleşen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

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