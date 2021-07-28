Van'da, teröristlere ait fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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VAN,(DHA)VAN'ın Gevaş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları kapsamında, Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 18 fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-07-28 15:40:37



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